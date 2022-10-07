نتائج إيجابية لمنتخباتنا للجولف في «عربية تونس»

فائز بجبوج (تونس)

حقق منتخبنا نتائج إيجابية في اليوم الأول للبطولة العربية للجولف التي تستضيفها تونس، فيما تصدر أصحاب الأرض منافسات الشباب تحت 18 والناشئين تحت 15 سنة والسيدات تحت 13 سنة، ونال منتخب تونس المركز الأول بمنافسات فئة الشباب بمجموع 152 ضربة، وحل بالمركز الثاني المنتخب العماني بمجموع 157 ضربة وحل ثالثاً المنتخب الإماراتي بـ 162 ضربة ثم منتخبات مصر والبحرين وقطر وليبيا.

وعلى مستوى الفردي حل بالمركز الأول التونسي عزيز دردوري بـ 74 ضربة، ثم العماني احمد الوهيبي ثانياً بـ 77 ضربة، والبحريني عبد الحمن سعد ثالثاً بنفس الرصيد والإماراتي راشد الجسمي خامساً 78 ضربة وزميله عبد الله السويدي تاسعاً 84 ضربة والإمارات محمد سكيك 88 ضربة.

وفي فئة الناشئين حصد المنتخب التونسي المركز الأول بمجموع 160 ضربة، وحل منتخب الإمارات ثانياً بمجموع 165 ضربة، ومصر ثالثاً بمجموع 168 ضربة ثم سلطنة عمان والبحرين وليبيا والسعودية.

وفي منافسات الفردي حصد المركز الأول الكويتي سالم البكال 74 ضربة والوصيف التونسي حميد عبد الله 80 ضربة وزميله غياث رحيمي ثالثاً بنفس الرصيد، والإماراتي راشد النقبي 82 ضربة وزميله عبدالله كلبت 83 ضربة والإماراتي سلطان الجسمي 92 ضربة.

وفي ثاني مشاركة لمنتخب أشبال الامارات تحت 13 سنة حل منتخبنا بالمركز الثالث بمجموع 165 متساوياً مع الوصيف المنتخب التونسي، وتصدر هذه الفئة العمرية المنتخب العماني بمجموع 151 نقطة، ثم منتخبات مصر والبحرين وعمان وليبيا والسعودية ثامناً.

وفي منافسات الفردي فاز بالمركز الأول الأردني محمد خير الرويشدي 72 ضربة وحل وصيفاً المصري علاء الدين سلامة 77 ضربة وحل ثالثاً الأردني سالم العبداللات 79 ضربة والإماراتي عبد الله درويش خامساً 82 وزميله عبد الله سالمين سادساً 83 ضربة وزميلهم حميد السويدي 85 ضربة.

ونجحت بنات الإمارات في الحصول على المركز الثاني بمجموع 170 ضربة في منافسات فئة السيدات خلف المنتخب التونسي المتصدر بمجموع 160 ضربة وحل ثالثاً المنتخب المصري 174 ضربة والرابع المنتخب القطري ثم المنتخب السعودي.

وفي منافسات الفردي تصدرت القطرية ناديا مير المنافسات 77 ضربة ومعها بنفس الرصيد التونسية كنزى الغراوي والإماراتية علياء العمادي ثالثة 83 ضربة وزميلتها حمدة السويدي السادسة 87 ضربة.