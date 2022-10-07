السبت 8 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نتائج إيجابية لمنتخباتنا للجولف في «عربية تونس»

نتائج إيجابية لمنتخباتنا للجولف في «عربية تونس»
7 أكتوبر 2022 14:30

 

فائز بجبوج (تونس)

أخبار ذات صلة
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
90 لاعباً في افتتاح «عربية الجولف» بتونس

حقق منتخبنا نتائج إيجابية في اليوم الأول للبطولة العربية للجولف التي تستضيفها تونس، فيما تصدر أصحاب الأرض منافسات الشباب تحت 18 والناشئين تحت 15 سنة والسيدات تحت 13 سنة، ونال منتخب تونس المركز الأول بمنافسات فئة الشباب بمجموع 152 ضربة، وحل بالمركز الثاني المنتخب العماني بمجموع 157 ضربة وحل ثالثاً المنتخب الإماراتي بـ 162 ضربة ثم منتخبات مصر والبحرين وقطر وليبيا.
وعلى مستوى الفردي حل بالمركز الأول التونسي عزيز دردوري بـ 74 ضربة، ثم العماني احمد الوهيبي ثانياً بـ 77 ضربة، والبحريني عبد الحمن سعد ثالثاً بنفس الرصيد والإماراتي راشد الجسمي خامساً 78 ضربة وزميله عبد الله السويدي تاسعاً 84 ضربة والإمارات محمد سكيك 88 ضربة.
وفي فئة الناشئين حصد المنتخب التونسي المركز الأول بمجموع 160 ضربة، وحل منتخب الإمارات ثانياً بمجموع 165 ضربة، ومصر ثالثاً بمجموع 168 ضربة ثم سلطنة عمان والبحرين وليبيا والسعودية.
وفي منافسات الفردي حصد المركز الأول الكويتي سالم البكال 74 ضربة والوصيف التونسي حميد عبد الله 80 ضربة وزميله غياث رحيمي ثالثاً بنفس الرصيد، والإماراتي راشد النقبي 82 ضربة وزميله عبدالله كلبت 83 ضربة والإماراتي سلطان الجسمي 92 ضربة.
وفي ثاني مشاركة لمنتخب أشبال الامارات تحت 13 سنة حل منتخبنا بالمركز الثالث بمجموع 165 متساوياً مع الوصيف المنتخب التونسي، وتصدر هذه الفئة العمرية المنتخب العماني بمجموع 151 نقطة، ثم منتخبات مصر والبحرين وعمان وليبيا والسعودية ثامناً.
وفي منافسات الفردي فاز بالمركز الأول الأردني محمد خير الرويشدي 72 ضربة وحل وصيفاً المصري علاء الدين سلامة 77 ضربة وحل ثالثاً الأردني سالم العبداللات 79 ضربة والإماراتي عبد الله درويش خامساً 82 وزميله عبد الله سالمين سادساً 83 ضربة وزميلهم حميد السويدي 85 ضربة.
ونجحت بنات الإمارات في الحصول على المركز الثاني بمجموع 170 ضربة في منافسات فئة السيدات خلف المنتخب التونسي المتصدر بمجموع 160 ضربة وحل ثالثاً المنتخب المصري 174 ضربة والرابع المنتخب القطري ثم المنتخب السعودي.
وفي منافسات الفردي تصدرت القطرية ناديا مير المنافسات 77 ضربة ومعها بنفس الرصيد التونسية كنزى الغراوي والإماراتية علياء العمادي ثالثة 83 ضربة وزميلتها حمدة السويدي السادسة 87 ضربة.

الجولف
البطولة العربية للجولف
منتخب الجولف
آخر الأخبار
جسر القرم
عربي ودولي
الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟
اليوم 14:36
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
عربي ودولي
الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لتعزيز الملاحة
اليوم 14:17
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
دنيا
علماء يصلون إلى أطول شجرة في غابة الأمازون
اليوم 14:14
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
الرياضي
«أشبال الجولف» رابع العرب في تونس
اليوم 13:30
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
الإمارات
إقبال كبير على فعاليات المولد النبوي في مدينة إكسبو دبي
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©