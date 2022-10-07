الظالعي يستقبل وزير الرياضة السريلانكي

دبي (الاتحاد)



استقبل قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي روشان رانسنج وزير الرياضة وشئون الشباب السريلانكي في مقر الاتحاد بدبي لمناقشة وضع الاتحاد السريلانكي للعبة الموقوف من قبل الاتحاد الآسيوي وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لمنح موافقات استثنائية للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات القارية باعتبار أن مصلحة اللاعبين لها الأولوية وفوق كافة الاعتبارات.

وأكد الظالعي أن إيقاف الاتحاد السريلانكي للرجبي سيستمر حتى يتم البت بالمخالفات التنظيمية من قبل محكمة الاستئناف بسريلانكا ولن يتم قبول عضويتهم بالاتحاد الآسيوي للرجبي إلا بعد صدور قرار غير قابل للنقض من الجهات القضائية بسريلانكا إلا أننا نبحث عن طرق تمنح اللاعبين حق المشاركة في البطولة من أجل استمرار النشاط لديهم وعدم توقف اللعبة وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

كان قيس الظالعي قد شارك في اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في كمبوديا حيث تم خلال الاجتماعات مناقشة التقرير المالي والإداري وتقارير اللجان، وشهد اجتماع الجمعية العمومية توقيع اتفاقية استضافة مدينة تروجينا في منطقة نيوم بالسعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، ومصادقة الجمعية العمومية على تسمية الرياض مركزاً إقليمياً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي.

