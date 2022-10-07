طموحات كبيرة لمنتخبنا في مونديال الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن لاعب منتخبنا للجودو طلال شيلي يوم غد أولى مباريات منتخبنا في بطولة التي انطلقت منافساتها في طشقند، بمشاركة 82 دولة من بينها 8 دول عربية ممثله في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ولبنان، وتصدر البطولة في يومها الأول منتخب اليابان برصيد ميداليتين ذهبيتين.

ويأتي اللقاء الافتتاحي لمنتخبنا بمواجهة بطل أوكرانيا مانوكي هيفوره في وزن تحت 81 كجم، فيما يلعب السبت في الدور التمهيدي لاعبنا جرجوري عمران مع لاعب تركيا زجانك ميهيل في وزن تحت 90 كجم، بينما يلعب لاعبنا ظافر ارام في وزن تحت 90 كجم مع البلغاري جورجيف بوريس، وقد أكمل ثلاثي منتخبنا تدريباته بإشراف المدرب فيكتور وحضور ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، استعدادا لأقوي منافسات بطولات العالم التي تأتي ضمن برنامج التأهل لأولمبياد باريس في 2024.