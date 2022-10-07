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الرياضي

100 لاعب في مهرجان «براعم المصارعة» بالشارقة

100 لاعب في مهرجان «براعم المصارعة» بالشارقة
7 أكتوبر 2022 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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مهرجان براعم المصارعة يرفع شعار «الكل فائز»


ينطلق في العاشرة صباح الغد بالصالة الرياضية في مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة مهرجان البراعم للمصارعة للمواطنين والمقيمين تحت شعار «الكل فائز»، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من براعم المصارعة من أندية أكاديمية دبي، الأنصار الشارقة، اتحاد كلباء، خورفكان والفجيرة للفنون القتالية، والتي تأتي ضمن استعدادات الاتحاد للمشاركة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية في نوفمبر المقبل والتي استعد لها الاتحاد بما يسهم في نجاحها.
وفرغت اللجنة الفنية للمهرجان من إعداد كافة متطلبات النجاح للحدث، بعد أن أكدت ضرورة إحضار بطاقة الهوية وجواز السفر للمشاركة، وسمحت اللائحة بمشاركة 5 لاعبين في الوزن الواحد لكل ناد، فضلا عن المشاركة المفتوحة لكافة الجنسيات بالدولة.
وأتمت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط المصارعة المحلي بالاتحاد كافة الترتيبات وفقا للجدول الزمني للبطولة الأولى بهدف اكتشاف المواهب واتساع قاعدة المشاركة، بعدما سمحت بمشاركة جميع الجنسيات، وقد استعدت الأندية المشاركة بشكل جيد لإنجاح المهرجان الأول.

المصارعة
اتحاد المصارعة والجودو
مهرجان البراعم للصغار
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