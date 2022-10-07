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«فخر أبوظبي» و«الفرسان» ينشدان أول ألقاب «موسم الطائرة»

«فخر أبوظبي» و«الفرسان» ينشدان أول ألقاب «موسم الطائرة»
7 أكتوبر 2022 12:30

معتصم عبدالله (دبي)

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ينشد فريقا الجزيرة وشباب الأهلي التتويج بأول ألقاب موسم الكرة الطائرة 2022- 2023، حينما يلتقيان في السابعة من مساء الغد «السبت»، على «صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم» بنادي الوصل، في المباراة النهائية لمسابقة «كأس نائب رئيس الدولة» «للكرة الطائرة».
وحجز «فخر أبوظبي» و«الفرسان» مقعدي النهائي بعد مشوار مميز على صعيد الدور الأول، قبل أن يحسم الجزيرة مواجهة نصف النهائي بتخطي عقبة النصر «حامل اللقب» بالفوز 3-2، فيما تغلب شباب الأهلي منافسه العين بالفوز 3-1 في الدور ذاته.
ويبحث الجزيرة في النهائي المرتقب، عن اللقب الغائب عن خزائن النادي على مدار أكثر من عقد كامل، منذ آخر تتويج موسم 2000- 2001، وتوج «فخر أبوظبي» بالكأس في أربع مواسم 1992- 19993، 1993- 1994، 1998- 1999، والأخير في موسم 2000- 2001.
في المقابل، يطمح «الفرسان» بطل ثنائية موسم 2020- 2021 بالفوز بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لبداية مثالية في الموسم الحالي مدفوعاً بإنجاز تتويجه بدرع الدوري العام في الموسم الماضي 2021- 2022.
واقتصرت المشاركة في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتي دشنت مسابقات موسم الكرة الطائرة 2022- 2023، على 7 أندية في أعقاب انسحاب عجمان، وهي النصر وبني ياس والعين في المجموعة الأولى، وشباب الأهلي، والوصل وحتا والجزيرة في المجموعة الثانية.

اتحاد الطائرة
كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
كرة الطائرة
فريق الجزيرة للكرة الطائرة
فريق شباب الأهلي
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