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استفتاء سبورت فور أوول يحجب جائزة الحكم

استفتاء سبورت فور أوول يحجب جائزة الحكم
7 أكتوبر 2022 12:00

دبي (الاتحاد)

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حصد نجما فريق الوصل، القناص البرازيلي الجديد جابرييل دي سوزا، والحارس المتألق خالد السناني، جائزتي أفضل لاعب وأفضل حارس في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الأسبوعي ونجح «دي سوزا» في تسجيل ثنائية قاد بها «الإمبراطور» لحسم ديربي بر دبي بين النصر والوصل، محققاً الفوز رقم 31 للوصل في تاريخ مواجهات الفريقين والسابع منذ تطبيق الاحتراف، ليحصد صاحب الثنائية، أعلى نسبة من الأصوات في الاستفتاء بـ 51 %، بفارق كبير عن أقرب منافسيه «لوكاس بيمنتا» من الوحدة بــ 27 %.
ومُنح القفاز الذهبي لأفضل حارس بالجولة إلى خالد السناسي، تتويجاً لأدائه الرائع في الديربي، بــ 63.6% من كتلة المصوتين، جمعها بالعلامة الكاملة من الخبراء 20 من 20 بطاقة ترشيح بنسبة 40%، وبعدد أصوات 638 من 1619 مشارك في الاستفتاء من الجماهير بنسبة 23.6 %.
ولأول مرة منذ بدء الاستفتاء خلال 4 مواسم ماضية، تم حجب جائزة أفضل حكم في الجولة من قبل اللجنة الفنية المسؤولة عن اختيار الصافرة الأفضل، والتي يترأسها مسلم أحمد خبير التحكيم والحكم الدولي السابق، وذلك لأسباب فنية تتعلق بتراجع درجات تقييم جميع حكام الجولة الرابعة في المباريات السبع.
يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

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