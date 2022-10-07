6 ميداليات لشرطة أبوظبي في بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

حصد فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجو جيتسو 6 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى المحترفين والهواة والأساتذة في منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن البطولة تعد أول مشاركة دولية للفريق بالتنافس مع أبطال آسيا للجو جيتسو لافتاً إلى ان الفريق أظهر مستوى متميزاً من اللياقة العالية والاحترافية في مشاركته بالمنافسات مع رياضيين من محترفي الجو جيتسو.

وذكر أن البطولة استقطبت مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أهمية البطولة باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل جولات جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

واكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجو جيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وتميزت البطولة بدورها المؤثر في تعزيز تصنيف اللاعبين المعتمد، وتأهيلهم لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح البطولة 1400 نقطة تصنيفية للفائزين بالمراكز الأولى.