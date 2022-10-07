4 مباريات في انطلاقة «الجولة الخامسة» لـ «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)

يخوض شباب الأهلي متصدر ترتيب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، اختباراً صعباً أمام مضيفه اتحاد كلباء مساء الغد في واجهة انطلاقة الجولة الخامسة، التي تشهد مباريات بني ياس وعجمان، الشارقة والجزيرة، العين ودبا، وتستكمل الأحد بمباريات البطائح وخورفكان، الظفرة والوصل، النصر والوحدة.

وتصطدم طموحات «الفرسان» المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بتحد مضيفه «النمور» العائد إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين على التوالي، بفوزه «العريض» أمام ضيفه العين 4-2 في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع.

وتمثل «الترسانة الهجومية» لشباب الأهلي الأقوى هجوماً برصيد 19 هدفاً، الرهان الأكبر للفريق من أجل مواصلة العزف على نغمة الانتصارات المتتالية، أمام مضيفه اتحاد كلباء والذي استقبلت شباكه 6 أهداف في أربع مباريات على التوالي.

ويشد «فخر أبوظبي» الساعي للتمسك بالوصافة التي يحتلها حالياً برصيد 10 نقاط، الرحال إلى ملعب مضيفه الشارقة بالإمارة الباسمة، والراغب بدوره استعادة ذاكرة الفوز الغائبة من الجولة الثانية بفوزه على بني ياس برباعية نظيفة، قبل تعادله مرتين على التوالي أمام عجمان بدون أهداف، وخورفكان 3-3 في الجولة الماضية، ويحتل «الملك» المركز الثامن برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف اتحاد كلباء.

بدوره، يأمل العين رابع الترتيب برصيد 7 نقاط، تجاوز عثرة الخسارة في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء 2-4، في مواجهة ضيفه دبا الحادي عشر برصيد 4 نقاط، فيما يستقبل بني ياس «العاشر» برصيد 4 نقاط ضيفه عجمان التاسع برصيد 5 نقاط.

مباريات الغد

اتحاد كلباء - شباب الأهلي، 17:15

بني ياس - عجمان، 17:15

الشارقة - الجزيرة، 17:15

العين - دبا، 17:15