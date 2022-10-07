وست هام ينجز كل الأهداف في مواجهة أندرلخت



لندن (د ب أ)

تغلب وست هام يونايتد الإنجليزي على مضيفه أندرلخت البلجيكي 1/صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أندرلخت عند أربع نقاط في المركز الثاني، وسجل جانلوكا ساكاماكا هدف المباراة الوحيد لويستهام في الدقيقة 81 وضمن منافسات المجموعة ذاتها، اكتسح سيلكيبورج الدنماركي ضيفه ستيوا بوخارست الروماني 5/صفر، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطتين عن ستيوا متذيل الترتيب.

وفي المجموعة الثالثة، خيم التعادل السلبي على مواجهة ليش بوزنان البولندي وضيفه هبوعيل بئر سبع الإسرائيلي، ورفع بوزنان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق نقطتين عن هبوعيل في المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة، فاز نيس الفرنسي على مضيفه سلوفاتسكو التشيكي 1/ صفر، ورفع نيس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن كولون الألماني الذي يلعب لاحقا مع بارتيزان بلجراد الصربي.

على الجانب الأخر، يتذيل سلوفاتسكو الترتيب برصيد نقطة واحدة، بقارق نقطتين خلف بارتيزان بلجراد.

ونجح نيس في الفوز بالمباراة، بعدما سجل نيكولاس بيبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.56 وضمن منافسات المجموعة الخامسة، تعادل دنيبرو الأوكراني مع فادوتس السويسري 2.2/ ورفع دنيبرو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطتين عن فادوتس، فيما يتصدر ألكمار الهولندي برصيد ست نقاط، ويتذيل أبولون ليماسول الذي يلعب مع الفريق الهولندي لاحقا، الترتيب برصيد نقطة.

وفي المجموعة السادسة، فاز مولده النرويجي على شامروك روفرز الأيرلندي 3/ صفر، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع المتصدر جينت البلجيكي الذي يلعب لاحقا مع يورجوردينس السويدي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط متفوقا على شامروك روفرز متذيل الترتيب برصيد نقطة.

وفي المجموعة السابعة، فاز بالكاني من كوسوفو على سيفاس سبور التركي 4 -3 ورفع بالكاني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متساويا مع المتصدر سلافيا براغ التشيكي المتفوق عليه بفارق الأهداف، ومبتعدا عن سيفاس صاحب المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة، فاز بيونيك الأرميني على زالجيريس الليتواني 2/ صفر، ورفع بيونيك رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، مبتعدا خلف بازل السويسري المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد زالجيريس عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.