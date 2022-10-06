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أتلانتا يفوز على ميلووكي في «تمهيدي سلة اميريكا» بأبوظبي

أتلانتا يفوز على ميلووكي في «تمهيدي سلة اميريكا» بأبوظبي
7 أكتوبر 2022 01:30


أبوظبي (وام)
فاز فريق أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس بنتيجة 113/123 خلال المباراة التمهيدية الأولى لدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA التي أقيمت على صالة الاتحاد آرينا في جزيرة ياس بأبوظبي مساء الخميس.
وتقام المباراتان التمهيديتان لدوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بموجب شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.
ويلتقي الفريقان في المباراة التمهيدية الثانية يوم السبت المقبل الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

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