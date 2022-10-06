«مبادلة للاستثمار» ترعى منتخبات الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الجو جيتسو وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» اتفاقية شراكة استراتيجية، في خُطوة تؤكد التزامهما بدعم أبناء الوطن من الرياضيين، والمساهمة في الارتقاء برياضة الجو جيتسو نحو آفاق أرحب، وترسيخ مكانة الدولة العالمية على صعيد اللعبة.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي أقيم في أبوظبي، حيث وقّع على الاتفاقية من جانب اتحاد الجو جيتسو عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومن جانب شركة مبادلة للاستثمار حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية. وبحسب اتفاقية الشراكة أصبحت شركة مبادلة للاستثمار أول راع رسمي حصري للمنتخب الوطني للجو جيتسو بمختلف فئاته، لتمتلك حقوق التسمية الخاصة بصالة جو جيتسو أرينا.

وتأتي هذه الرعاية الحصرية للمنتخب الوطني للجو جيتسو، في إطار حرص شركة مبادلة على تقديم الدعم لأحد أنجح المنتخبات الوطنية على الإطلاق على صعيد الرياضات المختلفة، والذي توّج أبطاله بالعديد من الألقاب العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية. كما تؤكد هذه الخطوة على دور مبادلة للاستثمار كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في إطلاق المبادرات المجتمعية وتقديم الدعم والرعاية للمواهب الإماراتية، وثقتها الكبيرة في قدرة المنتخب الوطني للجو جيتسو بفئاته كافة، على مواصلة التألق وصنع فجر جديد من الإنجازات، وسعيها للمساهمة في توفير كل المقومات المطلوبة لاستدامة ريادة المنتخب وتسيده للمشهد العالمي.

وتوجه عبد المنعم الهاشمي بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول للرياضة والرياضيين، والذي ترتقي وتتطور رياضة الجو جيتسو في الدولة إلى أعلى المراتب العالمية بفضل توجيهات ورؤية سموه، وأصبحت أبوظبي عاصمة للجو جيتسو وموطناً عالمياً لها، مشيراً إلى أنه يتقدم بالشكر إلى شركة مبادلة للاستثمار، لدورها المجتمعي المهم الذي يعتبر نموذجاً لكافة المؤسسات الوطنية في تمكين الشباب من أبناء الوطن ورعاية الموهوبين لمواصلة تألقهم، وسوف يكون للشركة دور مهم في الارتقاء بإنجازات المنتخب الوطني للجو جيتسو في المحافل القارية والعالمية.

وقال: «يحرص اتحاد الجو جيتسو على تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يواكب خطط ومسيرة تطوير اللعبة، كما يتطلع إلى ترسيخ التعاون مع شركة مبادلة التي تلعب دوراً بارزاً في دعم الحركة الرياضية، من خلال برامجها المجتمعية المختلفة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تواصل ازدهارها نحو مستويات متقدمة لتحقيق أهدافها المتمثلة في ترسيخ ريادة الدولة على الساحة الرياضية العالمية، وتمكين الأبطال من مواصلة التألق والتفوق في المحافل المختلفة».

بدوره قال حميد عبدالله الشمري: «يحظى قطاع الرياضة باهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة، وقد شهدنا العديد من الإنجازات الرياضية المميزة التي حققتها الجو جيتسو على كافة المستويات، وتفخر شركة مبادلة للاستثمار برعايتها المنتخب الوطني للجو جيتسو بجميع فئاته، كأول راع حصري، وتسمية صالة جو جيتسو أرينا بمبادلة أرينا. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار حرص مبادلة على رعاية ودعم المبادرات المجتمعية، والعمل على إحداث تأثير إيجابي ومستدام، إضافة لتوفير المقومات اللازمة لتمكين الشباب والرياضيين لمواصلة التألق وحصد الألقاب». وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة مبادلة في توقيت مثالي، حيث يستعد المنتخب الوطني لخوض عدد من الاستحقاقات القارية والعالمية على رأسها بطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي أواخر الشهر الجاري، وبطولة آسيا في تايلاند فبراير المقبل و8 بطولات عالمية أخرى خلال العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى نجاح المنتخب الوطني للجو جيتسو في تحقيق مجموعة من الإنجازات المشرفة، وتمثيل الدولة بأفضل صورة، حيث بات رقماً صعباً في كل البطولات القارية والعالمية، وأكبر دليل على ذلك تصدرهم لآسيا والعالم في الأعوام الأخيرة، وتحقيقهم لقب بطولة العالم لمرتين متتاليتين، وحصد 5 ميداليات تاريخية في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022.