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«كأس الدوري الإنجليزي» مكافأة جمهور السيتي في الإمارات

«كأس الدوري الإنجليزي» مكافأة جمهور السيتي في الإمارات
6 أكتوبر 2022 22:15

أبوظبي (الاتحاد)

يستعرض نادي مانشستر سيتي لكرة القدم كأس الدوري الإنجليزي، أمام عشاقه وجمهوره الواسع في الإمارات، الاحتفال بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، والإنجاز الكروي الفريد المتمثل بتحقيق اللقب للمرة الرابعة خلال خمسة مواسم، وذلك ضمن فعاليات جولة الكأس العالمية التي ينظمها النادي بالتعاون مع شريكه الرسمي OKX.
وينظم النادي فعالية احتفالية كروية تشهد حضور اللاعب الصربي وأسطورة السيتي أليكس كولاروف، يستضيفها ممشى السعديات يوم 22 أكتوبر، حيث تتواصل من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً، إذ يمكن لجمهور السيتي في الإمارات إلقاء نظرة على الكأس ومتابعة مجريات المواجهة الكروية التي تجمع مانشستر سيتي مع برايتون ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويفتح الحدث العائلي المجاني باب الحضور أمام الجميع من مختلف الفئات العمرية، وتتضمن فعالياته فرصة المشاركة في حصص كرة القدم الشاطئية، تحت إشراف مدربي مانشستر سيتي مع إلقاء نظرة مقربة على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاء أسطورة السيتي أليكس كولاروف.

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كما ينضم كل من «مون بيم» و«مونشستر»، تميمتي نادي مانشستر سيتي، إلى جمهور الحدث، الذي يتضمن أنشطة متنوعة للكبار والصغار، بما في ذلك تلوين الوجوه، وسحوبات على جوائز حصرية، بالإضافة إلى عرض كروي ممتع يقدمه عمار الخضيري، بطل الإمارات 3 مرات وبطل العرب في كرة القدم الاستعراضية.
وتنطلق التحضيرات للمواجهة الكروية التي تجمع مانشستر سيتي مع برايتون عند الساعة 5 عصراً، لتنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السادسة، ويمكن لجمهور كرة القدم في جميع أنحاء دولة الإمارات التسجيل لحضور الحدث مجاناً عبر الرابط https://www.mancity.com/trophytour/uae-trophy-tour-register
كما تتضمن احتفالات سيتي زيارة خاصة إلى متجر علامة بوما في دبي مول، حيث يستعرض السيتي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز في فعالية مفتوحة تشهد حضور أسطورة السيتي أليكس كولاروف تقام يوم الجمعة 21 أكتوبر من الساعة السابعة ولغاية الساعة التاسعة مساءً.
ويزور أليكس كولاروف برفقة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً مدارس السيتي لكرة القدم في كل من أبوظبي ودبي، حيث يلتقي لاعبو مدارس السيتي الصغار الذيم يشاركونه شغفه بكرة القدم ونادي مانشستر سيتي.
وشهدت الجولة الاحتفالية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الماضية زيارة جمهور السيتي في كل من فرنسا وإسبانيا والمكسيك والنرويج، كما تتضمن محطاتها القادمة كلاً من جنوب أفريقيا واليابان وكوريا. كما تضمن البرنامج زيارة رقمية في لعبة رو بلوكس، أتاحت الفرصة لعشاق السيتي من مختلف أنحاء العالم التفاعل رقمياً من كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
أبوظبي
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