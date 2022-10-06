الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مطار الشارقة راعياً رسمياً لـ«يد الملك»

مطار الشارقة راعياً رسمياً لـ«يد الملك»
6 أكتوبر 2022 21:30

 

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دورة تدريبية دولية في كرة اليد لمدرسي التربية الرياضية
الشارقة والجزيرة الفوز الأول في كأس اليد

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تجديد اتفاقية الشراكة مع هيئة مطار الشارقة الدولي لرعاية فريق رجال كرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023 وذلك للعام الرابع على التوالي، وبالتزامن مع الإعلان عن عقد الرعاية، كشف نادي الشارقة عن الطقم الجديد لفريق رجال كرة اليد، الذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي 2022-2023.
وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «يأتي تجديد رعايتنا في هيئة مطار الشارقة الدولي لفريق كرة اليد في نادي الشارقة، إيماناً منّا بأهمية دعم الفعاليات والأنشطة والمؤسسات المختلفة في المجتمع، وانطلاقاً من محاور استراتيجية الهيئة القائمة على ترسيخ دورها المجتمعي عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية والمجتمعية. ويعدّ فريق كرة اليد في نادي الشارقة أحد أبرز الفرق الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي، إذ حصد العديد من الجوائز وتصدّر البطولات ليحقّق ألقاباً عديدة».
وأضاف: نتمنى للفريق مزيداً من الإنجازات محلياً وعالمياً، ونؤكد دعم الهيئة للفريق في المشاركات المقبلة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تشجيع جميع الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تعزز من تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها كمركز ريادي في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي المساهمة في النهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات.
من جهته، أعرب محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس الألعاب الجماعية، عن سعادته بمواصلة الشراكة مع مطار الشارقة الدولي، وعن شكره لهيئة مطار الشارقة الدولي، على دعمهم للنادي وحرصهم على تجديد رعاية فريق رجال كرة اليد بالنادي للموسم الرابع.
يذكر أن فريق الشارقة لكرة اليد يسيطر على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة محققاً العديد من الإنجازات، وأنهى الموسم الماضي بالعلامة الكاملة بحصد 4 بطولات، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للأندية الأبطال مرتين متتاليتين عام 2019، بالإضافة إلى المركز الخامس في البطولة العربية للأندية بتونس الشهر الماضي.
ويستعد لخوض مباراة كأس السوبر المحلي لكرة اليد الأحد المقبل، وهي المسابقة المؤهلة لكأس السوبر الإماراتي البحريني، حيث اعتاد الملك الشرقاوي تمثيل الدولة في جميع نسخها السابقة، وفاز بها عام 2019 بالمنامة.

فريق الشارقة لكرة اليد
كرة اليد
مطار الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©