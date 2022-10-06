مطار الشارقة راعياً رسمياً لـ«يد الملك»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تجديد اتفاقية الشراكة مع هيئة مطار الشارقة الدولي لرعاية فريق رجال كرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023 وذلك للعام الرابع على التوالي، وبالتزامن مع الإعلان عن عقد الرعاية، كشف نادي الشارقة عن الطقم الجديد لفريق رجال كرة اليد، الذي سيخوض به منافسات الموسم الرياضي 2022-2023.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «يأتي تجديد رعايتنا في هيئة مطار الشارقة الدولي لفريق كرة اليد في نادي الشارقة، إيماناً منّا بأهمية دعم الفعاليات والأنشطة والمؤسسات المختلفة في المجتمع، وانطلاقاً من محاور استراتيجية الهيئة القائمة على ترسيخ دورها المجتمعي عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية والمجتمعية. ويعدّ فريق كرة اليد في نادي الشارقة أحد أبرز الفرق الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي، إذ حصد العديد من الجوائز وتصدّر البطولات ليحقّق ألقاباً عديدة».

وأضاف: نتمنى للفريق مزيداً من الإنجازات محلياً وعالمياً، ونؤكد دعم الهيئة للفريق في المشاركات المقبلة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تشجيع جميع الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تعزز من تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها كمركز ريادي في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبالتالي المساهمة في النهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات.

من جهته، أعرب محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس الألعاب الجماعية، عن سعادته بمواصلة الشراكة مع مطار الشارقة الدولي، وعن شكره لهيئة مطار الشارقة الدولي، على دعمهم للنادي وحرصهم على تجديد رعاية فريق رجال كرة اليد بالنادي للموسم الرابع.

يذكر أن فريق الشارقة لكرة اليد يسيطر على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة محققاً العديد من الإنجازات، وأنهى الموسم الماضي بالعلامة الكاملة بحصد 4 بطولات، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للأندية الأبطال مرتين متتاليتين عام 2019، بالإضافة إلى المركز الخامس في البطولة العربية للأندية بتونس الشهر الماضي.

ويستعد لخوض مباراة كأس السوبر المحلي لكرة اليد الأحد المقبل، وهي المسابقة المؤهلة لكأس السوبر الإماراتي البحريني، حيث اعتاد الملك الشرقاوي تمثيل الدولة في جميع نسخها السابقة، وفاز بها عام 2019 بالمنامة.