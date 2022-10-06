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ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء
6 أكتوبر 2022 20:31


الشارقة (وام)
أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي قراراً إدارياً بشأن حل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الثقافي الرياضي وتشكيل لجنة مؤقتة.
نص القرار على أن يُحل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.. وتُشكّل لجنة مؤقتة لتسيير كافة شؤون النادي، وذلك بمراعاة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في التشـريعات الســاريـة في هــذا الشــأن إلى أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي.
وتكون اللجنة المؤقتة برئاسة عمر حسين بن حنيفة، وعضوية كل من خالد عبيد موسى الكعبي وسعيد علي العاجل وعبدالله حسن الدرمكي وعلي عبيد المراشدة.

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