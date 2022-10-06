منتخب الدراجات بطل العرب في السرعة بزمن قياسي

محمد أبو إسماعيل (القاهرة)

حصد المنتخب الوطني للكبار ذهبية سباق السرعة الفرقية في البطولة العربية للدراجات عقب الفوز على الجزائر بجدارة وقبل ختام السباق بـ5 دورات كاملة ليحصد ذهبية جديدة للإمارات في البطولة العربية للدراجات المقامة في مضمار القاهرة الدولي بمشاركة 8 منتخبات عربية، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني الذي شهد تحقيق 12 ميدالية ملونة ليرتفع عدد الميداليات إلى 17 ميدالية ملونة بختام اليوم الثاني من المنافسات.

ونجح رجال المنتخب الوطني بقيادة يوسف ميرزا واللاعبين أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف، في الفوز بسباق السرعة الفرقية، برقم تاريخي للإمارات في الدورة الواحدة وصل إلى 14 ثانية في الدورة الواحدة.

ونجح جابر المنصوري في إحراز ذهبية ثانية للإمارات في اليوم الثاني سباق الإقصاء وحل أحمد المنصوري في المركز الثاني بالسباق الذي شهد مشاركة 10 لاعبين من 7 دول وهي الإمارات، مصر، المغرب، السعودية، عمان، الجزائر والسودان.

شهد اليوم الثاني إحراز 7 ميداليات فضية السرعة الفرقية بنات، وخالد معيوف في سباق الكيرين وصفية الصايغ في سباق الكيرين وفضية نفس السباق لهدى حسين شابات وشيخة عيسى في سباق الإقصاء والسرعة الفرقية سيدات، كما أحرزت بعثة المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية وكانت عن طريق سيدات الماديسون زهرة حسين ومريم الزعابي، وبرونزية الإقصاء لهدى حسين شابات وبرونزية الإقصاء لصفية الصايغ.

وارتفعت حصيلة الإمارات من الميداليات إلى 17 ميدالية في ختام اليوم الثاني بواقع 4 ذهبيات و10 فضيات و3 برونزيات، وشهد اليوم الثاني حضور منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام.

وأكد منصور بوعصيبة سعادته بالأرقام التي تحققت في البطولة حتى الآن وعدد الميداليات التي تحققت وأشاد بمنتخب الكبار الذي يحقق في كل بطولة إنجازات رائعة، إضافة إلى بطلة العرب صفية الصايغ وشيخة عيسى، وهدى حسين وزهرة حسين ومريم الزعابي ومروة سلمان.