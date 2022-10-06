الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب الدراجات بطل العرب في السرعة بزمن قياسي

منتخب الدراجات بطل العرب في السرعة بزمن قياسي
6 أكتوبر 2022 20:26

 

محمد أبو إسماعيل (القاهرة)

أخبار ذات صلة
5 ميداليات للإمارات في اليوم الأول لـ «عربية المضمار»
ميرزا يقود الدراجات في «عربية المضمار»

حصد المنتخب الوطني للكبار ذهبية سباق السرعة الفرقية في البطولة العربية للدراجات عقب الفوز على الجزائر بجدارة وقبل ختام السباق بـ5 دورات كاملة ليحصد ذهبية جديدة للإمارات في البطولة العربية للدراجات المقامة في مضمار القاهرة الدولي بمشاركة 8 منتخبات عربية، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني الذي شهد تحقيق 12 ميدالية ملونة ليرتفع عدد الميداليات إلى 17 ميدالية ملونة بختام اليوم الثاني من المنافسات.
ونجح رجال المنتخب الوطني بقيادة يوسف ميرزا واللاعبين أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف، في الفوز بسباق السرعة الفرقية، برقم تاريخي للإمارات في الدورة الواحدة وصل إلى 14 ثانية في الدورة الواحدة.
ونجح جابر المنصوري في إحراز ذهبية ثانية للإمارات في اليوم الثاني سباق الإقصاء وحل أحمد المنصوري في المركز الثاني بالسباق الذي شهد مشاركة 10 لاعبين من 7 دول وهي الإمارات، مصر، المغرب، السعودية، عمان، الجزائر والسودان.
شهد اليوم الثاني إحراز 7 ميداليات فضية السرعة الفرقية بنات، وخالد معيوف في سباق الكيرين وصفية الصايغ في سباق الكيرين وفضية نفس السباق لهدى حسين شابات وشيخة عيسى في سباق الإقصاء والسرعة الفرقية سيدات، كما أحرزت بعثة المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية وكانت عن طريق سيدات الماديسون زهرة حسين ومريم الزعابي، وبرونزية الإقصاء لهدى حسين شابات وبرونزية الإقصاء لصفية الصايغ.
وارتفعت حصيلة الإمارات من الميداليات إلى 17 ميدالية في ختام اليوم الثاني بواقع 4 ذهبيات و10 فضيات و3 برونزيات، وشهد اليوم الثاني حضور منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وياسر الدوخي الأمين العام.
وأكد منصور بوعصيبة سعادته بالأرقام التي تحققت في البطولة حتى الآن وعدد الميداليات التي تحققت وأشاد بمنتخب الكبار الذي يحقق في كل بطولة إنجازات رائعة، إضافة إلى بطلة العرب صفية الصايغ وشيخة عيسى، وهدى حسين وزهرة حسين ومريم الزعابي ومروة سلمان.

منتخب الدراجات
اتحاد الدراجات
البطولة العربية للدراجات
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©