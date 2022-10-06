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منتخب الملاكمة يشارك في «آسيوية الأردن»

منتخب الملاكمة يشارك في «آسيوية الأردن»
6 أكتوبر 2022 21:45

 
أبوظبي (وام)
قرر اتحاد الملاكمة برئاسة أنس العتيبة مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا للرجال والسيدات بالأردن التي تقام خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 13 نوفمبر المقبل.
يمثل المنتخب في هذه البطولة 3 لاعبين هم حسين الشمار في وزن 71 كجم، ونواف علي خميس في وزن 57 كجم، وفهد خوري في وزن 75 كجم، بالإضافة إلى لاعبة واحدة هي جواهر الأميري في وزن 51 كجم، ويقود منتخبنا محمد مصبح الشبلي مديراً فنياً، حسان محمدوف مدرباً.
وأكد حسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد أنه بعد الإنجازات التاريخية التي حققها المنتخب العام الماضي ببطولتي آسيا والعالم للكبار والشباب والناشئين، كان من الضروري أن يتواجد المنتخب على الساحة مجدداً، من خلال المشاركة في بطولة آسيا، وقال إنه وكل مسؤولي مجلس إدارة الإتحاد يتوجهون بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على دعمها للاتحاد، والمتابعة الحثيثة من أمينها العام سعيد عبد الغفار.
وأضاف: «رغم قلة عدد لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة، وقوة المنافسة المتوقعة، على ضوء مشاركة اللاعبين المصنفين على المستويين القاري والعالمي، إلا أن ثقتنا كبيرة في لاعبينا لتحقيق إنجاز، وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة الدولية المطلوبة، ونحن سعداء بتعيين الحكم الدولي سلطان الوالي 3 نجمات ضمن حكام البطولة بقرار من الاتحاد الآسيوي للمشاركة في إدارة النزالات».

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