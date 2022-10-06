ألونسو يختار الكرة العصرية

برلين (د ب أ)

أكد الإسباني تشابي ألونسو أنه مستعد لمحطته الأولى في منصب المدير الفني بدوري الأضواء، حينما يبدأ مشواره مع باير ليفركوزن الألماني.

وقال ألونسو خلال مراسم تقديمه اليوم الخميس: «كنت أنتظر اللحظة المناسبة وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة، لدي طموح كبير وحماس لمساعدة النادي».

وفاز ألونسو مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا في 2008 و2012، بجانب العديد من الألقاب مع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

ورفض ألونسو عدة عروضً تدريبية قبل انتقاله لتدريب ليفركوزن بعقد يمتد حتى 2024، وجاءت تجربته التدريبية الوحيدة السابقة من خلال أكاديمية ريال مدريد والفريق الرديف لريال سوسيداد.

ويخلف ألونسو السويسري جيرارد سيواني في تدريب ليفركوزن صاحب المركز الثاني من القاع في البوندسليجا، والذي خسر مرتين في أول ثلاث مباريات له بدوري أبطال أوروبا، بجانب خروجه من كأس ألمانيا على يد إلفرسبرج المنافس بالدرجة الثالثة.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن: «الخبرة ليست أكثر أهمية من الكفاءة، تشابي كان دائماً الحل الأول بالنسبة لنا، أجرينا العديد من المحادثات وكلانا يشعر بأننا نلائم بعضنا البعض بشكل مذهل»، مشيراً إلى أن ألونسو «قائد».

ويبدأ ألونسو مسيرته مع ليفركوزن عبر مباراة الفريق أمام ضيفه شالكه بعد غدٍ السبت، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز بعد الخسارة القاسية على ملعب بايرن ميونيخ صفر/ 4 في البوندسليجا، وكذلك الهزيمة على ملعب بورتو البرتغالي صفر/ 2 في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو: «الوقت من رفاهية كرة القدم، لدينا الكثير من العمل لإنجازه، ينبغي أن أتعرف على اللاعبين وأن أتواصل معهم ومعرفة الأجواء».

وأكد ألونسو أن ليفركوزن لديه إمكانات هائلة وتعهد بتقديم «كرة قدم عصرية، في وجود الكرة وفي عدم وجودها، نحتاج إلى عقلية الفوز».