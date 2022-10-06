كرنفال الخيول العالمي يطل على الموسم الجديد بـ «قلعة الفهيدي»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن برنامج نسخة مطورة من برنامج كرنفال كأس دبي العالمي 2023، الذي يتوقع أن يجتذب هذا الموسم الملايين من الجماهير عبر 9 حفلات مثيرة يشهدها مضمار ميدان.

وتنطلق النسخة العشرين من كرنفال كأس دبي العالمي يوم الجمعة 6 يناير المقبل بحفل مثير يشتمل على سباق تحدي آل مكتوم للفئة الثانية وسباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية، بجانب سباق دباوي ستيكس الذي يقام على الأرضية الرملية سباق ارتجال دبي داش «قوائم» والذي أعيدت تسميته تكريماً لجواد شادويل الفائز 7 مرات.

ويقام الأسبوع الثاني للكرنفال يوم الجمعة 13 يناير، ويشتمل على سباق جديد هو تحدي ثندر سنو لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، والذي يقام تكريماً لجواد جودلفين الوحيد الفائز بلقب كأس دبي العالمي مرتين.

ويشهد نفس الحفل سباق آخر جديد هو سباق ايبي تومبي ستيكس للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر، والذي يقام تكريماً للفرس المولودة في زيمبابوي وفازت بلقبي قلعة الفهيدي والسوق الحرة دبي في عام 2003 قبل أن تنال لقب حصان العام.

وأوضح اللواء دكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، أن النادي وبتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة، عمل بكل جدية من أجل تعزيز برنامج كرنفال كأس دبي العالمي 2023، وقال: «عملنا على إعادة عدة سباقات تكافؤ (هانديكاب) نأمل أن تجتذب المزيد من الخيول من مختلف دول العالم، وتتكامل بشكل جيد مع برنامج السباقات الفئوية، نتطلع للترحيب بالملاك والخيول والمدربين والفرسان في دبي للمشاركة بالنسخة العشرين من كرنفال كأس دبي العالمي، آملين أن تكون مميزة ومثيرة».

ويتألف كرنفال كأس دبي العالمي من 21 سباقاً للفئات المصنفة للخيول المهجنة الأصيلة، فيما للخيول العربية الأصيلة أيضاً نصيبها من المنافسة حيث يتم تدشين بطولة بيج إيزي للسرعة للخيول العربية، وبقية سباقات الخيول العربية على مستوى السباقات الفئوية متضمنة الجولات الثلاث لتحدي آل مكتوم.

ويوفر كرنفال كأس دبي العالمي 2023 فرصاً عديدة لخيول سباقات الهانديكاب، حيث يقدم 20 سباقاً للتكافؤ مقسمة بين الأرضيتين الرملية والعشبية، وتستكمل سباقات الفئات بسلسلة جميرا للسباقات العشبية لخيول الثلاث سنوات في موسمها الثاني، وتتعزز من خلال إضافة سباقين كلاسيكيين لمهرات الثلاث سنوات على العشب أيضاً.

ويقام حفل سوبر ساترداي، وهو التجربة التحضيرية الرسمية لحفل كأس دبي العالمي البالغ مجموع جوائزه المالية 30.5 مليون دولار، يوم السبت 4 مارس، ويضم سباقين بالفئة الأولى هما جبل حتا والجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم، بالإضافة إلى أربعة سباقات للفئات، وسباق رأس الخور الذي شهد إقبالاً واسعاً في نسخته الأولى في 2022.