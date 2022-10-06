الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

63 مادة في مشروع قانون الرياضة الجديد

63 مادة في مشروع قانون الرياضة الجديد
6 أكتوبر 2022 16:25

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحلام اللمكي: تعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمرأة للارتقاء بالعمل البرلماني
صقر غباش يبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان تعزيز العلاقات البرلمانية


ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وناصر محمد اليماحي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع تعديل العديد من مواد التي أجرتها اللجنة على مواد مشروعي القانونين، والاطلاع على الجدول المقارن للقانونين.
ويتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، (63) مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالتربية البدنية وممارسة الرياضة، والجهات الرياضية وإدارتها، والاحتراف الرياضي، والفعاليات والمنشآت الرياضية، والعقوبات.
ويهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة، وحوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي واللوائح والقوانين الوطنية والدولية، ودعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة الذي يهدف بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تحديث القانون الحالي الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2017، بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد، انطلاقاً من سعي الحكومة لتنظيم القطاع الرياضي واستكمال المنظومة التشريعية له.
ويتضمن مشروع القانون (15) مادة، تناولت الأحكام المتعلقة بمقر الهيئة واختصاصاتها، وبرئيس الهيئة والمدير العام، والأحكام المتعلقة بالشؤون المالية، وبأصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة، والجهات التابعة لها حين حلها، والتشريعات المطبقة في الهيئة، والأحكام الختامية المتعلقة بالرسوم وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعين خلال الأسبوع الجاري، اعتمدت خلالهما خطة عملها لمناقشة مشرعي القانونين، وبدأت بمناقشة بنودهما، بعد اطلاعها على الأوراق الفنية المتعلقة بهما. 

المجلس الوطني الاتحادي
الهيئة العامة للرياضة
الرياضة الإماراتية
عدنان حمد الحمادي
ناصر اليماحي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©