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الرياضي

دعوة عبد الله بن سالم القاسمي لحضور مباراة أياكس وليفربول

دعوة عبد الله بن سالم القاسمي لحضور مباراة أياكس وليفربول
6 أكتوبر 2022 16:23

 
الشارقة (الاتحاد)

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تلقى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي دعوة من نادي أياكس امستردام الهولندي لحضور المباراة التي ستجمعه مع ليفربول الإنجليزي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، التي ستقام على ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري.
تسلم الدعوة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي من فان ديرسار مدير عام النادي، بحضور كل من كلاس هونتيلار المدير الرياضي وسوزان ليندرينك المدير المالي وذلك خلال زيارته الرسمية لهولندا، حيث حضر هلال مباراة أجاكس أمستردام مع نابولي الإيطالي في نفس المسابق، والتقى عددا من لاعبي النادي القدامى.
وصرح عيسى هلال بأن الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات مع الأندية الأوروبية، وبحث سبل الاستفادة من خبرات النادي في تطوير أندية الشارقة، ودفع عجلة الرياضة بالإمارة بوجه عام، مشيرا إلى زيارة أخرى ستعقبها إلى نادي غرناطة الإسباني لنفس الغرض.

عبدالله بن سالم القاسمي
مجلس دبي الرياضي
عيسى هلال الحزامي
اياكس امستردام
دوري أبطال أوروبا
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