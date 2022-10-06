فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية

سوزوكا (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

أكد الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وحامل لقب فئة السائقين في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، أنه يحتاج للظهور بشكل مثالي خلال سباق جائزة اليابان الكبرى يوم الأحد المقبل، لحصد اللقب الثاني على التوالي في بطولة العالم، وهو لا يتعامل مع أي شئ كأمر مسلم به.

ويتفوق فيرستابن بفارق 104 نقاط على تشارلز لوكلير سائق فيراري، وسيتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية على التوالي خلال سباق اليابان يوم الأحد المقبل، إذا حصل على النقاط الإضافية الخاصة بأسرع لفة، بصرف النظر عن النتيجة التي سيحققها لوكلير.

ويحتاج فيرستابن لحصد ثمان نقاط أكثر من لوكلير و6 نقاط أكثر من زميله سيرجيو بيريز، للتتويج بلقب بطولة العالم قبل ثلاث سباقات على نهاية الموسم.

وسينتظر فيرستابن حتى سباق جائزة أميركا الكبرى يوم 22 أكتوبر لحسم لقب بطولة العالم، إذا أنهى سباق اليابان خارج المراكز الستة الأولى.

واهدر فيرستابن يوم الأحد الماضي فرصة حسم اللقب، حينما حل في المركز السابع في سباق سنغافورة، الذي فاز به بيريز متفوقاً على لوكلير.

وفرض فيرستابن هيمنته على منافسات الموسم الحالي بفوزه في 11 من أصل 17 سباقاً، لتصبح مسألة وقت ليس أكثر لإعلان السائق الهولندي بطلاً للعالم.

وقال فيرستابن بشأن إمكانية التتويج بلقب بطولة العالم في اليابان، التي تعتبر الدولة الأم لشركة "هوندا" التي تمد فريقه ريد بول بالمحركات: "الأمر سيكون استثنائياً بعض الشيء نظراً لعلاقتنا بهوندا".

وأضاف: "نتطلع حقاً للعودة إلى هنا ثم سنرى ما سيحدث، نحتاج إلى نهاية أسبوع مثالية، بكل تأكيد".

وأشار: "سيكون من الرائع للغاية لو حدث الأمر هنا، ولكن إذا لم يتحقق الأمر هنا، ستكون الفرصة سانحة للحسم في السباق التالي".