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نادي الشارقة وصيف العرب للقوس والسهم

نادي الشارقة وصيف العرب للقوس والسهم
6 أكتوبر 2022 18:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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توج فريق نادي الشارقة الرياضي للقوس والسهم بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم التي تستضيفها تونس، حيث نجح أبطال الفريق من الحصول على وصافة البطولة بعد أن جمعوا 7 ميداليات ملونة ونال الفريق في الفردي ذهبيتان وفضية وبرونزية، بالإضافة لميداليتين في الفرقي، وذلك في أول مشاركة خارجية للفريق في الموسم الجديد ضمن بطولة تعتبر من أقوى البطولات الإقليمية.
ونجح فريق الشباب تحت 18 سنة في الحصول على 5 ميداليات، حيث حصل اللاعب عمر الأنصاري على المركز الأول والميدالية الذهبية في مجموع الدور الأول، فيما نال اللاعب حسن إبراهيم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفى الدور الثاني حصل حسن إبراهيم على المركز الأول والميدالية الذهبية.
وفى مجموع الترتيب العام توّج اللاعب حسن إبراهيم بالمركز الثاني والميدالية الفضية وحقق رقماً شخصياً جديداً بتسجيله 603 نقطة، بينما حصل اللاعب عمر عقيل على المركز الرابع والميدالية البرونزية.
وواصل رماة الملك تميزهم في اليوم الثاني وحصلت فئة الرجال على المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة القوس المركب، وتتويج فريق الشباب تحت 18 سنة بالمركز الثاني والميدالية الفضية في فئة القوس الأولمبي.
وجاءت البطولة بمشاركة واسعة من اللاعبين حيث شارك 64 لاعباً ولاعبة من 16 نادياً يمثلون 8 دول عربية هي تونس، الجزائر، الإمارات، البحرين، ليبيا، العراق، الكويت والأردن.

نادي الشارقة
اتحاد القوس والسهم
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