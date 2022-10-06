بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي العديد من المبادرات والمشاريع لإسعاد المجتمع، من أهمها إنشاء منظومة متكاملة من الملاعب الرياضية المتعددة الأغراض، المنتشرة في جميع مناطق أبوظبي، وفي حدائق الأحياء السكنية، والحدائق العامة والمنتزهات، وعلى الشواطئ، حيث وفرت هذه الملاعب الملاذ الصحي والسليم والآمن لممارسة الرياضات المختلفة والتمتع بأجمل الأوقات والخدمات.

وتوفر البلدية ضمن نطاقها الجغرافي عشرات الملاعب المتعددة الأغراض، منها 14 ملعباً ذات أرضيات رملية، و36 ملعباً بأرضيات مطاطية، و22 ملعباً بأرضيات إسفلتية، و7 ملاعب بأرضيات من العشب الصناعي، وملعب واحد بأرضية من العشب الطبيعي، بالإضافة إلى ملعب كرة سلة مخصص لأصحاب الهمم على كورنيش أبوظبي، والعديد من المعدات الرياضية المنتشرة في مناطق الألعاب والتي تخدم أصحاب الهمم، حيث تضم هذه الملاعب ملعباً مزوداً بجهاز ذكي للحجز بالقرب من المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، و10 ملاعب مزودة بأنظمة إنارة موفرة للطاقة (LED)، و8 ملاعب مؤتمتة للحجز عبر المنصة الذكية، و29 ملعباً مسوراً بأسيجة معدنية، وملعباً مزوداً بكاميرات مراقبة تلفزيونية.

وتقوم بلدية مدينة أبوظبي بإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية لجميع هذه الملاعب ومراقبة كفاءتها حرصاً على توفير أفضل المرافق الرياضية للسكان وإسعادهم، حيث تنفذ بشكل مستمر ومنهجي أعمال تنظيف وغسيل الأسوار والأرضيات، وإجراء الفحص الدوري للمعدات والمرافق الملحقة بالملاعب للتأكد من سلامة الأصول واستعدادها الدائم لخدمة رواد الملاعب.

وتعمل البلدية على إجراء الاستبدال الفوري للأصول التي تتعرض للتلف والتي تشمل الأسوار المحيطة بالملاعب، والأرضيات والإنارة وملحقاتها، والمرمى والعارضات والشِباك، وتنفيذ أعمال صبغ ودهان مرافق الملاعب وفقاً لدورة الصيانة المعتمدة، بالإضافة إلى مراقبة جميع الملاعب للحفاظ على أصولها ومرافقها والإبقاء على جاهزيتها لخدمة الرياضيين.

كما أطلقت البلدية من خلال مركز بلدية المدينة العديد من المبادرات لدعم الرياضة، والتي استهدفت رفع كفاءة الملاعب لتقديم أفضل الخدمات لهواة الرياضة، وتمثلت بعض هذه المبادرات في إنشاء منطقة ألعاب متكاملة بحوض غرب 10 على كورنيش أبوظبي، وإعادة تأهيل 7 ملاعب متعددة الأغراض في الحديقة السكنية رقم 30 و43، وملاعب حديقة الخالدية وملعب حديقة مسجد هزاع وملاعب الحديقة السكنية رقم 22 و23.

فضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة عصرية، للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي، أنجزت البلدية، ممثلة في مركز بلدية المدينة، أعمال تطوير وإعادة تأهيل العديد من الملاعب متعددة الأغراض في مختلف الأحواض السكنية بالمدينة.

وشملت أعمال التطوير عدداً من الملاعب القائمة في منطقة المشرف بالقرب من مقر الاتحاد النسائي العام، وملعباً في منطقة الزعفرانة، وملاعب في الحوض غرب 10 والحوض غرب 12 على كورنيش أبوظبي، وكذلك ملاعب داخل الحدائق العامة في كل من: حديقة الخالدية، وحديقة العاصمة، وحدائق الكورنيش المفتوحة، وحديقة البلدية، بالإضافة إلى ملاعب داخل حدائق الأحياء السكنية.

وتضمنت أعمال إعادة التأهيل إزالة الأرضيات المتهالكة وإعادة رصف الملاعب بالإسفلت وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وكذلك صيانة وتأهيل معدات الملاعب، لتوفير السلامة والمتعة للمستخدمين، بالإضافة إلى صيانة وتأهيل أنظمة الإنارة، وطلاء وتخطيط أرضيات الملاعب بمواد عالية الجودة مقاومة للظروف الطبيعية والمناخية.

كما شملت أعمال التأهيل تركيب سياج معدني حول كل ملعب من الملاعب لتأمين مستخدمي منطقة الملعب، واستبدال أرضيات الملاعب الرملية العادية برمال أفضل تم جلبها من الشواطئ، وكذلك إنشاء أرصفة حول الملاعب وممرات مشاة لربط الملاعب بالممرات القائمة، حيث تخدم الملاعب متعددة الأغراض عدة أنشطة، مثل: كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد.

الملاعب متعددة الأغراض

وتشكل الملاعب متعددة الأغراض التي تم تطويرها إضافة جديدة لمرافق الأحياء السكنية داخل مدينة أبوظبي، وتساهم بشكل كبير في تحسين المظهر الجمالي العام للمدينة، حيث تأتي أعمال تطوير وإعادة تأهيل هذه الملاعب استكمالاً لخطة بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى توفير مرافق وخدمات مجتمعية عالية الجودة، تلبي متطلبات القاطنين وزوار الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز معايير جودة الحياة، ويساهم في إسعاد كافة أفراد المجتمع.

هذا وتدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه المرافق الرياضية والترفيهية، والتي وجدت لإسعادهم، والتحفيز على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة للأسرة والمجتمع.