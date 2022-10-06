تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

يعتقد جراهام بوتر،المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعب الفريق رييس جيمس لديه كافة الصفات لكي يصبح "أسطورة" في تشيلسي، بعدما تألق في المباراة التي فاز فيها تشيلسي على ميلان 3 / صفر أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن تقدم تشيلسي بهدف ويسلي فوفانا، صنع جيمس الهدف الثاني الذي سجله بيير إيمريك أوباميانج، قبل أن يسجل جيمس الدولي الإنجليزي الهدف الثالث.

وفي عمر 22 عاماً و301 يوماً، أصبح جيمس أصغر لاعب في تشيلسي يسجل ويصنع أهدافاً في نفس المباراة بدوري أبطال أوروبا.

وكان بوتر مذهولاً من أداء اللاعب، وأعرب عن ثقته بأن اللاعب لديه ما يمكنه من أن يصبح أحد عظماء النادي.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن رييس لاعب رائع كما أنه صغير. إنه يتطور طوال الوقت. سيتحسن أكثر فأكثر مع تقدمنا".

وأضاف: "استمتعت حقا بالعمل معه، لديه الكثير ليقدمه. إنه رائع، يمكنه أن يلعب في أي مباراة بالعالم. إنه مذهل".

وأكد: "إنه لاعب مهم بالنسبة لنا. وظيفتي هي المحاولة ومساعدته في الاستفادة من قدراته، وقدراته من الممكن أن تجعله أسطورة في تشيلسي. هذا هو المستوى الذي يمتلكه، القدرات التي يمتلكها".

وأكد: "ولكن، ليحدث هذا يجب عليه أن يكون ضمن فريق ناجح، وهذا ما نعمل عليه".