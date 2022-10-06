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الرياضي

هاميلتون يرفض الاعتزال

هاميلتون يرفض الاعتزال
6 أكتوبر 2022 14:30

سوزوكا (رويترز) 
نفى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات تفكيره في اعتزال سباقات فورمولا 1 للسيارات خلال وقت قريب.
ووقع السائق البريطاني على عقد مع مرسيدس العام الماضي، ليستمر في الفريق حتى 2023 على الأقل.
وأبلغ الصحفيين قبل جائزة اليابان الكبرى يوم الأحد بأنه يود الاستمرار بالسباقات بعد نهاية العقد.
وقال في حلبة سوزوكا: «أخطط للبقاء لفترة أطول»، مضيفاً أنه يريد الاستمرار مع مرسيدس.
وخلال جائزة سنغافورة الكبرى الأسبوع الماضي قال توتو فولف رئيس مرسيدس: إن هاميلتون، الذي سيبلغ 38 عاماً في يناير كانون الثاني، أخبره بأنه قد يستمر في فورمولا 1 خلال خمس سنوات أخرى.
وأكد هاميلتون اليوم الخميس أنه لم يتحدث مع فولف بشأن تعليقاته، لكنه يرى أنه من المحتمل حدوث ذلك بالفعل.
وتابع هاميلتون الذي بدأ مسيرته في 2007 مع مكلارين قبل الانتقال إلى مرسيدس في نهاية 2012: «أشعر بحالة جيدة وأحب ما أعمل، لا يزال أمامنا الكثير من العمل والأهداف. لذا لا أخطط للرحيل خلال وقت قريب على الإطلاق».
وتوقفت سلسلة من أربعة ألقاب متتالية لهاميلتون في العام الماضي، حين انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول اللقب في نهاية مثيرة للجدل بآخر لفة بالموسم وحرمه من تحقيق اللقب الثامن ببطولة العالم وهو إنجاز غير مسبوق.
وتعثر هاميلتون في الموسم الحالي، ولا يزال يبحث عن أول انتصار وتعزيز رصيده الذي يشمل 103 انتصارات بمسيرته بعد تأثر مرسيدس بتغيير القواعد هذا الموسم.
وواصل هاميلتون الذي يدعو دائماً إلى التنوع والمساواة وحقوق الإنسان وحماية البيئة: «لا يمكنني الاعتزال الآن لأنني أساعد في عملية التحول وخلق أجواء منفتحة وأكثر شمولية في هذه الرياضة». 

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