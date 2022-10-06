«الأبطال» يرسم المتعة بالإحصائيات المثيرة والأهداف الغزيرة

علي معالي (دبي)

شهدت الجولة الأوروبية قمة المتعة والإثارة في مباريات الجولة الثالثة من دوري الأبطال من مرحلة المجموعات بعد غزارة الأهداف وتنوعها وجمالها في كافة الملاعب، واستمتعت الجماهير حول العالم بما قدمه نجوم اللعبة، وشهدت الجولة العديد من الأرقام التي تم تسجيلها، ومنها تفوق الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند، الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 3 مباريات متتالية، حيث يبلغ عمره حالياً 19 عاماً.

كما فرض النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي نفسه على الساحة الأوروبية، بتسجيل 28 هدفاً في 22 مباراة في دوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي، حيث بلغ معدل تسجيله 1.27 هدف لكل مباراة، وهو ما لم يحققه 98 فريقاً شارك في المسابقة الأوروبية.

ويعتبر الأرجنتيني ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الوحيد، الذي سجل في مرمى 40 فريقاً مختلفاً في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله أمام #بنفيكا والذي يحمل الرقم 40، كما تلقى مارسيليا الفرنسي ثاني أسرع هدف على الإطلاق لفريق فرنسي في تاريخ البطولة بعد مرور 51 ثانية، على هدف لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي ترينكاو، وكان الإنجليزي جاك ويلشير لاعب أرسنال الانجليزي السابق صاحب الهدف الأسرع في مارسيليا عام 2013 بعد مرور 30 ثانية.

وارتبط فريق كلوب بروج البلجيكي بظاهرة أخرى تتمثل في أن كافة أهدافه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، جاءت عبر لاعبين يبلغ عمرهم 23 عاماً أو أقل، علماً بأن الفريق حقق العلامة الكاملة بالفوز 1-0 على باير ليفركوزن و0-4 على بورتو و2-0 على أتلتيكو مدريد.

كما تمكن التشيلي أليكسيس سانشيز من التسجيل بقميص 4 أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا، هي برشلونة وأرسنال وإنتر ومارسيليا، ويتصدر هذه اللائحة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي هز الشباك مع 6 فرق مختلفة، ثم الأرجنتيني هيرنان كريسبو الذي أحرز أهدافاً مع 5 فرق مختلفة.

يعيش فريق نابولي الإيطالي أزهى أوقاته حالياً، فهو أول فريق زائر يسجل 5 أهداف أو أكثر في شباك أياكس على ملعبه طوال تاريخ النادي الهولندي في منافسات البطولات الأوروبية، وهو الفريق الأول في الدوري الإيطالي وفي دوري أبطال أوروبا الأكثر حصداً للنقاط وتسجيلاً للأهداف وصناعة الفرص والتسديد على مرمى المنافسين.

ويعتبر الغاني محمد قدوس هو ثاني أصغر لاعب في أياكس يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بعمر 22 عاماً و63 يوماً، وكان هدف لاعب إنتر ميلان التركي هاكان أوغلو في مرمى برشلونة هو الأول له في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2016.

ظاهرة أخرى تتمثل في وجود حارسين فقط خاضا جميع مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، دون أن تهتز شباكهما وهما الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والبلجيكي سيمون مينيوليه حارس كلوب بروج.