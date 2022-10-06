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إقبال كبير على المشاركة في «شراع 43» بدبي

إقبال كبير على المشاركة في «شراع 43» بدبي
6 أكتوبر 2022 15:00

دبي (الاتحاد)
يغلق يوم غد باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي 2022-2023.
ويترقب عشاق الرياضات البحرية عودة السباقات الكبيرة بعد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 الشهر الماضي، حيث يعد الحدث فاتحة جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي تعد الفئة الأقدم والأعرق بين كل الفئات المحلية، والتي تشمل السفن 60 قدماً والقوارب 43 و22 قدماً، إلى جانب قوارب التجديف المحلية 30 قدماً.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة مشرف السباق: تتزين شواطئ دبي بالأشرعة البيضاء التي سترتفع مع إعطاء إشارة الانطلاقة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حسب معطيات وحالة البحر وقت موعد انطلاقة السباق، حيث تتابع اللجنة المنظمة عن كثب كافة التقارير الخاصة، الواردة من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة.
وأضاف: أكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات لإنجاح الحدث الكبير، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومجموعة نخيل البحرية، وبي أند أو ماريناز.

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