90 لاعباً في افتتاح «عربية الجولف» بتونس

فائز بجبوج (تونس)

افتتح معالي كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي البطولة العربية للجولف في نسختها الـ 21 للشباب والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، والـ 12 للسيدات وتقام منافسات البطولة في نادي جولف سيتروس على ملعبي الزيتون والغابة بمدينة الحمامات التونسية، وتجمع اكثر من 90 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دولة عربية.

واشتملت مراسم حفل الافتتاح على دخول علم الدولة المستضيفة ومن ثم دخول الفرق المشاركة على انغام الفرقة الموسيقية في الشرطة التونسية، ثم الكلمات الترحيبية،

وثمن معالي كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسي الحضور الكبير من قيادات اللعبة ونجومها من البنين والبنات، وأكد ان هذا التجمع يرسخ مزيد من المحبة والالفة بين الجميع تعكس أهمية الرياضة والتي تجمع ولا تفرق، ووجه شكره للاتحاد العربي للجولف الذي يسعى على الدوام لنشر اللعبة والارتقاء بلاعبيها وصولاً للعالمية في ظل تواجد نخبة من اللاعبين العرب في المحافل الدولية، وشكر الجامعة التونسية على الاستضافة، واللجنة المنظمة واكد الحرص على توفير متطلبات النجاح للرياضة والرياضين ومثمناً الانتشار والتطور التي تشهده اللعبة وتمنى التوفيق للفرق المشاركة.

وتتواصل يوم غد منافسات البطولة بيومها الثاني اعتباراً من الثامنة صباحاً في مساري الملعب «الزيتونة والغابة» وفق المجموعات التي أفرزتها قرعة البطولة خلال الاجتماع الفني، حيث تتكون كل مجموعة من 3 منتخبات وكل منتخب من ثلاث لاعبين للبنين ومثلهما للفتيات، ويتم احتساب افضل نتيجة لمجموع أداء لاعبين اثنين.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخبات الإمارات للبنين بالمجموعة الثانية والتي ضمت منتخبي قطر وليبيا، بينما اوقعت منتخب سيدات الإمارات بالمجموعة القوية التي ضمت إلى جانبها منتخبات قطر وتونس.