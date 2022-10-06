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سامباولي إلى إشبيلية ولوبيتيجي نحو وولفرهامبتون

سامباولي إلى إشبيلية ولوبيتيجي نحو وولفرهامبتون
6 أكتوبر 2022 12:33

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

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أقال نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم جولين لوبيتيجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة 1 / 4 أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.
وحقق إشبيلية انتصاراً وحيداً فقط مع لوبيتيحي في أول سبع مباريات من الدوري الإسباني هذا الموسم، وأشارت تقارير صحفية على نطاق واسع إلى أن لوبيتيجي سيرحل عن منصبه عقب مباراة أمس الأربعاء.
وخلال حديثه لـ"موفيستار" عقب الهزيمة، كشف لوبيتيجي: "حالياً أنا ما زلت مدرباً لفريق إشبيلية، ولكنني ودعت اللاعبين".
وأضاف: "لا أشعر بأي شعور سلبي حالياً. أول شيء أشعر به هو امتنان تجاه نادي مثل إشبيلية، الجماهير، المواطنين في المدينة، ولاعبي الفريق، الذين قدموا معي ثلاثة مواسم رائعة".
وأضاف: "جئت إلى هنا وسط شكوك، وكان من الممكن قلب الأمور بالعديد من المواسم الناجحة".
وأصدر إشبيلية بيانا بعد نهاية المباراة بـ30 دقيقة ليؤكد رسميا إقالة المدير الفني.
وذكر البيان :" أقال إشبيلية جولين لوبيتيجي من منصبه كمدير فني للفريق الأول عقب المباراة أمام دورتموند مساء الأربعاء".
وتشير التقارير إلى أن خورخي سامباولي- الذي درب إشبيلية في موسم 2016 / 2017 - هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق، فيما ارتبط اسم لوبيتيجي بتدريب وولفرهامبتون.

إشبيلية
وولفرهامبتون
خورخي سامباولي
جولين لوبتيجي
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