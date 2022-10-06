صدارة «العربي» أمام اختبار «الحمرية» في دوري الأولى



معتصم عبدالله (دبي)

تقص مواجهة بينونة أمام ضيفه سيتي مساء الغد الجمعة على ملعب «ذا سيفنز»، شريط مواجهات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، والتي تتواصل السبت بثلاث مباريات تجمع مسافي والذيد، الجزيرة الحمراء وفرسان هسبانيا، التعاون والرمس، وتختتم الجولة الأحد بأربع مواجهات يتصدرها اختبار العربي «المتصدر» أمام مضيفه الحمرية، ودبا الحصن «الوصيف» أمام ضيفه العروبة «السادس»، والفجيرة أمام حتا، وجلف أف سي الذي يستقبل الإمارات، فيما يغيب فريق نادي مصفوت.

ويعول بينونة الصاعد حديثاً لدوري الأولى، على معنويات فوزه الأول في الجولة الماضية على حساب فرسان هسبانيا 2-1، أملاً في مغادرة المركز قبل الأخير، في المقابل يتطلع سيتي تجاوز آثار الخسارة القاسية أمام دبا الحصن 0-5 في الجولة الماضية، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع إلى المركز العاشر.

مباريات الغد

بينونة - سيتي، 17:10

السبت 8 أكتوبر

مسافي - الذيد، 17:05

الجزيرة الحمراء - فرسان هسبانيا، 17:05

التعاون - الرمس، 17:05

الأحد 9 أكتوبر

دبا الحصن - العروبة، 17:05

الفجيرة - حتا، 17:05

الحمرية - العربي، 17:10

جلف اف سي - الإمارات، 17:15