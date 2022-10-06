ميسي يطارد أرقام «الأبطال» بـ «هدف خيالي»



رضا سليم (دبي)

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب سان جيرمان الأنظار خلال مباراة فريقه مع بنفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، حيث أثار الهدف الذي سجله تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل ووصفه الجمهور بالهدف الخيالي وبات مرشحاً بقوة لجائزة أفضل هدف في «التشامبيونزليج».

حقق ميسي أرقاماً جديدة في دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز هدف سان جيرمان في مباراة بنفيكا البرتغالي في دوري المجموعات والتي انتهت بالتعادل 1-1، وهو الهدف المرشح لجائزة أفضل هدف في هذه الجولة، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها في 6 مباريات متتالية منذ موسم 2018-2019.

أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ «التشامبيونزليج» يسجل في 40 نادٍ مختلف في البطولة الأوروبية، وأصبح أكثر من سجل أهداف من خارج منطقة الجزاء في تاريخ المسابقة، بعد هدفه في شباك بنفيكا، وهو رقم 22 الذي يسجله من خارج منطقة الجزاء.

ورفع «البرغوث» الأرجنتيني رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 127 هدفاً ليقلص الفارق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب #مانشستر_يونايتد متصدر قائمة هدافي «التشامبيونز ليج» إلى 13 هدفاً.

ويمتلك رونالدو 140 هدفاً في دوري أبطال أوروبا من 183 مباراة ويعتبر الهداف التاريخي للبطولة؛ إذ سجل مع مانشستر يونايتد 21 هدفاً ومع ريال مدريد 105 أهداف ومع يوفنتوس 14 هدفاً.

يمتلك ميسي 127 هدفاً في 159 مباراة بواقع 120 هدفاً مع برشلونة و7 أهداف مع سان جيرمان، وأمامه فرصة لتحطيم رقم «الدون» في ظل غياب النجم البرتغالي عن البطولة، بعدما فشل فريقه في التأهل للبطولة ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي.

ويأتي تألق ميسي مع نادي العاصمة وسط تكهنات بعودته مجدداً إلى فريقه السابق برشلونة الصيف المقبل، حيث أكدت صحيفة «ديلي ميل» اللندنية أن ليونيل سيعود بعد أن صنع «سلاماً» مع خوان لابورتا رئيس النادي الكاتالوني بعد رحيله المثير قبل عامين.