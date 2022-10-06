روضة بطلة تصنع الإنجازات في لعبة الأذكياء



رضا سليم (دبي)

نجحت أستاذة الاتحاد الدولي روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في تحقيق إنجازا جديدا لرياضة الإمارات وللعبة الأذكياء بالفوز الميدالية الفضية في بطولة آسيا للهواة التي اختتمت بمجمع السلطان قابوس في مسقط بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة من 23 دولة بعدما حققت 7.5 نقطة بفارق نصف نقطة عن الميدالية الذهبية والتي حصلت عليها الإيرانية ناديرنا، كما فازت أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني لاعبة منتخبنا الوطني ونادي العين للشطرنج بجائزة أفضل لاعبة مصنفة أقل من 1900 في التصنيف الدولي.

وعقب انتهاء المنافسات قامت د. ليلى النجار وزيرة التنمية المحلية في سلطنة عمان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وشارك في التتويج هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج وأحمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج.

وأقيمت البطولة وفقا للنظام السويسري من 9 جولات وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 90 دقيقة للمباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة وفقا لنظام فيشر لبطولات الشطرنج الكلاسيكي، وتولى الخبير والحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم مهمة المشرف الفني للبطولة بينما تولى الحكم الدولي الإيراني مهرداد زاده مهمة رئيس حكام البطولة.

وتعد روضة (12 عاماً) بطلة تصنع الإنجازات بعدما حققت الكثير خلال مسيرتها رغم صغر سنها ووصلت إلى اكثر من 30 إنجازا عالميا وقاريا وعربيا إلا أن عام 2022 كان مميزا بعدما قفزت في التصنيف الدولي ونجحت في الحصول على لقب أستاذة اتحاد دولي خلال أولمبياد الشطرنج الأخيرة في الهند ولن تكون الفضية الآسيوية هي الأخير في الموسم الحالي في ظل البطولات التي من المتوقع أن تشارك فيها منها بطولة العرب للفئات في سوريا وبطولة العرب رجال وسيدات في السعودية.

وتملك روضة رصيدها كبيرا من الإنجازات في مقدمتها الميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات في البرازيل والميدالية الذهبية في بطولة العالم للمدارس للشطرنج تحت 9 سنوات في ألبانيا بجانب فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة مدارس آسيا لفئة ست سنوات عام 2014 في تايبيه، وفي نفس العام فازت بالميدالية الذهبية لبطولة مدارس آسيا تحت 6 سنوات ثم الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الفردية للناشئات فئة 8 سنوات سنة 2014، وفضية بطولة العرب تحت 8 سنوات 2015 وبرونزية مدارس آسيا تحت 7 سنوات 2015 وفضية آسيا الغربية للخاطف تحت 8 سنوات 2016 وتوجت بجائزة الشيخ محمد بن راشد للتفوق الرياضي فئة الناشئين سنة 2016.

كما أحرزت ذهبية بطولة العالم تحت 8 سنوات 2017 ثم برونزية مدارس العالم تحت 8 سنوات 2017 وذهبية آسيا الغربية تحت 8 سنوات 2017 وفضية آسيا الغربية للسريع تحت 8 سنوات 2017 وبرونزية بطولة العالم للمدارس تحت 8 سنوات ثم ذهبية بطولة مدارس العالم تحت 9 سنوات 2018 وذهبية بطولة العالم العربي تحت 10 سنوات 2018، والميدالية الذهبية في بطولة الفرق العربية 2019.

وتربعت الفتاة الموهوبة في صدارة بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية إحدى سلسلة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2020 والتي ينظمها الاتحاد الدولي لحل المسائل الشطرنجية سنويا بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بعدما فازت الميدالية الذهبية في الفئة الثالثة.