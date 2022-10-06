3 لاعبين يمثلون منتخبنا في بطولة العالم للجودو بطشقند

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الأول للجودو مبارياته في بطولة العالم للجودو اعتبارا من السبت في عاصمة طشقند والتي تستمر حتى يوم 12 أكتوبر بمشاركة 82 دولة من بينها 8 دول عربية ممثله في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ولبنان وتضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم.

ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بجانب المدرب فيكتور و3 لاعبين حسب تصنيفهم العالمي، وهم طلال شيلي الذي يشارك في وزن تحت 81 كجم، وجرجوري عمران في وزن تحت 90 كجم، وظافر ارام تحت وزن 90 كجم، وتعذرت مشاركة اللاعب محمدوف عمر في وزن فوق 100 كجم، بعد ان تأثر بالإصابة التي لحقت به خلال معسكر المجر التحضيري.

وجرت أمس في طشقند قرعة بطولة العالم للجودو بحضور مدرب منتخبنا الأول المدرب فيكتور، والتي اسفرت عن مواجهة لاعبنا طلال شيلي لبطل أوكرانيا اللاعب مانوكي هيفوره في وزن تحت 81 كجم والتي تلعب ضمن تصفيات السبت بعد ان خصص اليوم لمباريات الوزن الخفيف من الجنسين.. ويلعب لاعبنا جرجوري عمران مع لاعب تركيا زجانك ميهيل في وزن تحت 90 كجم، بينما يلعب لاعبنا ظافر ارام في وزن تحت 90 كجم مع البلغاري جورجيف بوريس.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس المصارعة والجودو خلال اتصاله أمس الأول بناصر التميمي رئيس البعثة على الاطمئنان على سلامة البعثة عقب عودتها من المجر وعلى إصابة اللاعب محمدوف وإمكانية مشاركته في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، المقررة اقامتها بصالة جو جيتسو ارينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي والتي شهدت حتى الآن تقدم 65 دولة للمشاركة قبل إغلاق باب التسجيل الأسبوع المقبل.