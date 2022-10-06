شرطة أبوظبي تتوج الفائزين في مسابقات الجري والمشي



أبوظبي (الاتحاد)

توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الفائزين بمسابقات الجري للرجال والسيدات ومسابقة المشي للسيدات ضمن بطولات درع مدير قطاع شؤون القيادة، وأقيم سباق الجري للرجال في جزيرة الحديريات بأبوظبي وامتد لمسافة 5 كيلومترات، وشارك بالسباق منتسبو الإدارات والمديريات التابعة للقطاع، وفاز بالمركز الأول إدارة التفتيش والانضباط وجاء بالمركز الثاني فريق مديرية الشؤون القانونية، وحاز فريق إدارة المعلومات الأمنية المركز الثالث.

وعلى المستوى الفردي بفئة أقل من 40 سنة تمكن لاعبو فريق إدارة التفتيش والانضباط المساعد محمد الكعبي والنقيب حمد الشامسي من انتزاع ذهبية وفضية السباق، فيما كانت برونزية السباق من نصيب النقيب راشد الكعبي من مديرية الشؤون القانونية.

وأما بفئة النخبة أكثر من 40 سنة فتمكن الرائد خليفة الحمادي والنقيب محمد آل علي من مديرية الشؤون القانونية من الحصول على ذهبية وفضية السباق، فيما كانت برونزية المسابقة من نصيب المساعد محمد الظاهري من إدارة التفتيش والانضباط.

وأقيم سباق الجري للسيدات في جزيرة الحديريات بأبوظبي وامتد لمسافة 3 كيلو متر، وشارك بالسباق 26 متسابقة من مختلف الإدارات والمديريات التابعة للقطاع، وفاز بمسابقة الجري نساء فريق مديرية الشؤون القانونية بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني فريق إدارة الإعلام الأمني، وحاز فريق مركز نظم المعلومات والاتصالات المركز الثالث.

وكرم المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني والمقدم سعيد عبدالله الرشيدي رئيس قسم المدينة الأمنة اللاعبين والفرق الفائزة.