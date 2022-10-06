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جوارديولا ينفي وجود شرط جزائي في عقد هالاند

جوارديولا ينفي وجود شرط جزائي في عقد هالاند
6 أكتوبر 2022 11:30

 
لندن (د ب أ)
نفى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم التقارير التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد إيرلنج هالاند وذلك بعدما شاهد نجم الهجوم يسجل هدفين جديدين للفريق في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على كوبنهاجن 5 / صفر في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جوارديولا قام باستبدال هالاند بين شوطي مباراة كوبنهاجن بعد أن سجل هدفيه الـ18 والـ19 لمانشستر سيتي هذا الموسم.
وتحدثت تقارير في إسبانيا عن أن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يمنح ريال مدريد حق التعاقد معه في عام 2024، ولكن جوارديولا قال أن هذا الأمر غير صحيح.
وقال جوارديولا:«هذا غير صحيح. لا يوجد لديه شرط جزائي يمكن ريال مدريد أو أي نادي التعاقد معه، الشائعات والأشخاص يتحدثون، ولا يمكننا التحكم في هذا. أقلق دائما بشأن الأمور التي يمكننا التحكم فيها».
وأكد: «المهم هو أنه تأقلم بشكل جيد للغاية، لدينا شعور بأنه سعيد هنا.. سنحاول جعله وكل الذين يودون البقاء سعداء، في المستقبل، لا أحد يعلم، ولكنه سعيد، استقر بشكل ممتاز، إنه محبوب بشدة وهذا هو أهم شيء».
وقال جوارديولا إن قرار تبديل هالاند بكول بالمر بين الشوطين لم يكن مخططا له من قبل، ولكن بعدما ضمن مانشستر سيتي المباراة إلى حد كبير بتقدمه 3 / صفر قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، قام جوارديولا باستغلال الفرصة لمنحه راحة قبل مواجهة ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا:«لعب الكثير من الدقائق، بالطبع كول بالمر لاعب رائع، وأتطلع لرؤيته وهو يلعب».
وأردف:«لو كانت النتيجة متقاربة لاستمر تواجد هالاند في الملعب، ولكن بعد ذلك من المهم إراحته والتفكير في مباراة ساوثهامبتون، فريق لم نتمكن من التغلب عليه في الموسم الماضي». 

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