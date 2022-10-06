سيتي يواصل الإمتاع بـ 20 هدفاً في 5 مباريات



مانشستر (رويترز)

رفع إرلينج هالاند رصيده إلى 19 هدفا مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات هذا الموسم بثنائية اخرى في فوز فريقه الساحق 5-صفر على كوبنهاجن في المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأحرز سيتي 20 هدفا في اخر خمس مباريات انتصر فيها جميعا، في إشارة إلى أن فريق المدرب بيب جوارديولا في أفضل حالاته حاليا.

ولم يهدر هالاند وقتا إذ سجل هدفا مبكرا افتتح به التسجيل في موسمه المذهل قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 32، وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل دافيت خوتشولافا عن طريق الخطأ في مرماه عندما كان هالاند خلفه يحاول أن يسجل ثاني ثلاثية له في أربعة أيام.

ولم تكن هناك ثلاثية اخرى لهالاند، حيث قرر مدربه بيب جوارديولا استبداله بين شوطي المباراة، ولكن تواصلت الأهداف عندما سجل الجزائري رياض محرز من ركلة جزاء بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يكمل جوليان ألفاريز الخماسية في وقت متأخر.

وبهذا الفوز السهل رفع سيتي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة، ويحتاج إلى نقطتين فقط لحجز مقعده في مراحل خروج المغلوب. ويتذيل كوبنهاجن المجموعة بنقطة وحيدة من ثلاث مباريات.

وقال جوارديولا للصحفيين «إرلينج هالاند يريد فقط الفوز بالمباراة، تسجيل ثلاثة أهداف ليس كل شيء. نريد مشاركة الجميع. أعرف المشاكل التي لدينا الآن- كايل ووكر سيغيب لفترة طويلة- لكن يمكنا الاعتماد على بدلاء مثل ريكو لويس رغم أن عمره 17 عاما، هذا أكبر لقب يمكن أن نحققه بعد الدوري الإنجليزي الممتاز، أكبر ما يمكن أن نحصل عليه».

وربما لم ينعم مدافعو كوبنهاجن بالنوم عدة أيام بعد تسجيل هالاند ثالث ثلاثية له منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وذلك في مرمى مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، واستغرق الأمر سبع دقائق فقط لتصبح كوابيسهم واقعا وسط أمطار مانشستر.

كان المهاجم النرويجي في المكان والوقت المناسبين ليتابع تسديدة سيرجيو جوميز التي تم إنقاذها، ومنذ فشله في التسجيل أو صناعة الأهداف مع بروسيا دورتمند أمام سيتي في أبريل 2021، ساهم هالاند منذ ذلك الحين في 41 هدفا في اخر 23 مباراة على ملعب ناديه حيث سجل 35 هدفا وصنع ستة.

وقال جاك جريليش لشبكة بي.تي. سبورت عند سؤاله عن زميله هالاند «إنه أمر لا يصدق بصراحة. لم أشهد أبدا شيئا كهذا في حياتي. كنت أضحك في أول هدفين. إنه دائما هناك في المكان المناسب، الحارس أبلغني بشيء ما عندما كنت أسير عائدا. قال لي إنه ليس انسانا!، قلت له أنت تبلغني بذلك؟، أتمنى أن يستمر في هذا الأداء ويقودنا إلى الانتصارات».

ولولا وجود الحارس السابق لأكاديمية ليفربول كاميل جرابارا كان يمكن لهالاند أن يسجل ثلاثية في الشوط الأول ويحقق سيتي انتصارا قياسيا وفقا لعدد التسديدات التي أطلقها لاعبوه في الشوط الأول.

واضطر سيتي للاكتفاء بهدف آخر قبل الاستراحة، عندما سجل خوتشولافا بالخطأ في مرماه. وأضاف محرز الهدف الرابع من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد خطأ ضد إيمريك لابورت داخل المنطقة.

وسجل ألفاريز ثالث أهدافه مع سيتي في كافة المسابقات، حيث أهدر أصحاب الأرض الكثير من الفرص لزيادة الأهداف.