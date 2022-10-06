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مدرب سان جيرمان: استبدال ميسي كان بسبب التعب

مدرب سان جيرمان: استبدال ميسي كان بسبب التعب
6 أكتوبر 2022 10:30

باريس (رويترز) 

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قلل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان من المخاوف بشأن إصابة محتملة لليونيل ميسي، قائلا إن المهاجم الأرجنتيني طلب استبداله بسبب التعب في وقت متأخر من التعادل 1-1 مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.
وتم استبدال ميسي، الذي وضع باريس سان جيرمان في المقدمة بالدقيقة 22 قبل أن يتعادل بنفيكا عبر هدف عكسي سجله دانيلو بيريرا في مرماه، ببابلو سارابيا في الدقيقة 81.
وقال جالتييه لمحطة آر.إم.سي سبورت الفرنسية «أشار وقال إنه يريد التغيير. بعد الركض بسرعة شعر بالتعب. خرج لأنه شعر بالإرهاق والدفع بزميل جديد أفضل بكثير في تلك اللحظة من المباراة».
وانتقد جالتييه أيضا نظام حكم الفيديو المساعد لسماحه لإنزو فرنانديز بالإفلات من بطاقة حمراء بسبب تدخل خشن ضد ماركو فيراتي كان من الممكن أن يتسبب في إصابة لاعب خط وسط باريس سان جيرمان بكسر في الساق.
وحصل فرنانديز على بطاقة صفراء في الدقيقة 45 بسبب التدخل القوي.
وقال جالتييه للصحفيين «أعتقد أن الحكم لم يساعده مساعدوه عندما يتعلق الأمر بتقنية حكم الفيديو المساعد. أعتقد أن ماركو فيراتي كان يمكن أن يتعرض لكسر في ساقه قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، الحكم يركز على المباراة. يحدث هذا أمامه ومن الصعب الحكم عليه. يمكن أن يرتكب خطأ، ولكن هناك مساعد الفيديو الذي يجب أن يخبره عن تدخل قوي بالقدمين على ساق فيراتي». 

ميسي
سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
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