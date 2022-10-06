كاسيميرو.. «قرار خاطئ» يكلفه 82 دقيقة !



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو الوافد الجديد إلى مانشستر يونايتد، يشعر بخيبة أمل وندم على رحيله عن فريقه السابق ريال مدريد، ويعاني الإحباط لعدم مشاركته إلا لدقائق معدودة في مباريات «الشياطين الحمر» منذ وصوله إلى «أولد ترافورد»، نظراً لأن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لليونايتد يفضل عليه لاعبين آخرين أساسيين، بينما يجلسه في معظم المباريات على «دكة البدلاء».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية وإنجليزية وثيقة الصلة بالمقربين من اللاعب، إن كاسيميرو غير سعيد بهذا الوضع، بعدما كان عنصراً أساسياً في التشكيلة الأساسية لـ «الميرينجي»، ولعب دوراً بارزاً في بطولاته وألقابه خلال السنوات العشر الأخيرة،وأسهم بدور فعال في فوز «الملكي» بخمس بطولات دوري أبطال «شامبيونزليج» خلال مسيرته مع الريال.

وقالت المصادر نفسها إن كاسيميرو منذ وصوله إلى«أولد ترافورد» في أغسطس الماضي لم يلعب سوى 82 دقيقة فقط في مختلف المسابقات التي يشارك فيها اليونايتد، ولم يلعب أساسياً إلا في مباراة واحدة فقط وكانت في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكشفت المصادر نفسها النقاب عن أن كاسيميرو أفضى للمقربين منه بحقيقة إنه نادم بشدة على الرحيل عن ريال مدريد، بل ويشعر بإحباط شديد لأنه يأتي في الترتيب بغد لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، كما يزداد ندمه لأنه ترك دوري الأبطال مع الريال إلى الدوري الأوروبي مع اليونايتد الذي إبتعد كثيراً عن أندية الصفوة الإنجليزية والأوروبية، مثلما أكدت ذلك نتيجة الفريق الأخيرة في ديربي مدينة مانشستر أمام مانشستر سيتي «3/6».

واعترف كاسيميرو بأنه اتخذ «القرارالخاطئ» عندما غادر ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، ويعلم تماماً أن مسألة عودته مرة أخرى إلى السانتياجو برنابيو، بالغة الصعوبة نظراً لأنه سيكمل هذا الموسم 31 عاماً.

يذكر أن مانشستر يونايتد أنفق أكثر من 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع كاسيميرو، كما منحه راتباً جيداً أفضل من راتبه في ريال مدريد، ويبدو إنه استسلم لإغراء المال، ولم يتردد في الموافقة على الرحيل إلى «الشياطين الحمر».