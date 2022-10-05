«دوري الأحلام».. الواقع في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة من مساء اليوم، سيضرب عشاق دوري السلة الأميركي الـ «NBA»، دوري الأحلام كما يطلق عليه، موعداً مع المتعة على أرض أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية، عندما يلتقي فريقا ميلووكس باكس وأتلانتا هوكس في الدور التمهيدي للبطولة، على صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

الحدث ليس مجرد مباراة عادية، لكنه حلم راود الكثير من عشاق كرة السلة في الشرق الأوسط، فلم يكن في مخيلة أي منهم أن يأتي النجوم إلى المنطقة، لكن عاصمة الإمارات دوماً ما تحيل الأحلام إلى حقيقة.

وتستضيف أبوظبي مباراتي الدور التمهيدي بين الفريقين للمرة الأولى في التاريخ داخل منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يسبق أن أقيمت أي مباراة رسمية لدوري رابطة المحترفين الأميركي في المنطقة.

واختتم الفريقان تدريباتهما أمس على صالة الاتحاد أرينا، وسط حضور إعلامي كبير، وخطف النجم اليوناني ولاعب ميلووكس بوكس يانيس الأنظار بشدة، حيث تهافتت وسائل الإعلام على إجراء اللقاءات معه، فضلاً عن تصوير مقاطع التدريبات الخاصة به.

على جانب آخر، عقد آدم سيلفر مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ورالف ريفيرا المدير الإقليمي للرابطة مائدة مستديرة على هامش تدريبات فريق ميلووكي باكس بصالة الاتحاد أرينا، وتحدث سيلفر عن شغفه بالتجربة الأولى لدوري السلة الأميركي في المنطقة، مؤكداً أنه متحمس للغاية لرؤية المباراتين وسط الأجواء الحماسية في عاصمة الإمارات. وقال: كل شيء هنا رائع وفوجئت بهذا الشغف من الجماهير والمسؤولين على حد سواء، وتوقع نجاحاً مبهراً للتجربة، مؤكداً أن كل شيء يسير بشكل جيد للغاية على مستوى التجهيزات وكذلك الحضور الجماهيري.

وأجاب عن سؤال حول أسباب اختيار أبوظبي، قائلاً: البنية التحية هنا رائعة والإمكانيات التي شاهدناها تمكن أي حدث من النجاح، وسبق لعاصمة الإمارات أن استضافت أحداثاً كبيرة للغاية، أهمها الأولمبياد الخاص العالمي والكثير من الفعاليات.

وأضاف: الجانب الأمني مهم للغاية وتعاون الشرطة وكل الجهات في تأمين اللاعبين والحدث بشكل عام أكثر من رائع.

وأكد أن الاتفاقية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أكدت نجاحها، منوهاً إلى استمرار التعاون مستقبلاً بشكل أكثر وأقوى.

وفيما يخص إمكانية إقامة مباريات أخرى في المنطقة، قال: الأمر ليس في مخططاتنا الآن، لكن التجربة في الإمارات ناجحة وتلبي طلبات عشاق كرة السلة بشكل عام والدوري الأميركي بشكل خاص.

من جهته، أكد رالف ريفيرا أن المشروع مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ناجح للغاية، مشيراً إلى أن هناك بوادر لنجوم جدد من الشباب الصغير الذين سيكون لهم مستقبل باهر في اللعبة ويمكنهم التواجد في دوري كرة السلة الأميركي مستقبلاً.