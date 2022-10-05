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الرياضي

اتحاد الكرة و«FIFA+» يلتزمان بالنقل الحي للمباريات

اتحاد الكرة و«FIFA+» يلتزمان بالنقل الحي للمباريات
6 أكتوبر 2022 01:06

دبي (الاتحاد)

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تعاون اتحاد الكرة، و«FIFA+» الوجهة الرقمية الجديدة المتكاملة لعشاق كرة القدم، في خطوة تهدف إلى الانتقال بكرة القدم نحو العالمية في الإمارات، وفي إطار مهمتها المتمثلة في توفير متعة مبتكرة للجماهير، تقدم «FIFA+» عروضاً مجانية لمشاهدة البث المباشر لفعاليات كرة القدم حول العالم، والتي تشمل الآن مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى وبعض مباريات المنتخبات الوطنية.
وتُمثل «FIFA+» أحد الأساليب الرائدة لبث فعاليات كرة القدم مباشرة في مختلف أنحاء العالم، حيث تشمل المنافسات المعروضة الدوريات وبطولات الكأس للرجال والسيدات والشباب، علماً بأن المنصة متاحة عبر شبكة الإنترنت بعشر لغات مختلفة، ومتوافرة على شكل تطبيق للهواتف المحمولة وعبر بعض الأجهزة المتصلة المحددة.
وأبدى محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع «FIFA+» المنصة الرقمية المميزة، لما تحتويه من برامج كروية مختلفة تُناسب كل من ينتمي لعالم كرة القدم، إلى جانب النقل المباشر لمجموعة كبيرة من المباريات في مختلف البطولات حول العالم.   وتقدم المنصة جميع محتوياتها مجاناً، حيث يمكن للمشاهدين الاطلاع على أرشيف شامل، يتضمن جميع مباريات كأس العالم FIFA للرجال والسيدات، وآلاف المباريات التي يتم بثها مباشرة سنوياً والألعاب التفاعلية ومسابقات التوقع، ومجموعة من الإنتاجات الأصلية من أفلام ومسلسلات وثائقية وبرامج حوارية، وأفلام قصيرة.

اتحاد الكرة
الإمارات
fifa
نهائي كأس رئيس الدولة
كأس رئيس الدولة
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