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الرياضي

العين نجم «دوري الجماهير» في «الرابعة»

العين نجم «دوري الجماهير» في «الرابعة»
6 أكتوبر 2022 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات، وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً، في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الشارقة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق الجزيرة على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

العين
نادي العين
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
جماهير العين
نادي الشارقة
الشارقة
نادي الوصل
الوصل
الجزيرة
نادي الجزيرة
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