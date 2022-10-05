«النواخذة» يدعم صفوفه بصفقتين قبل لقاء الزعيم

فيصل النقبي (دبا)

دعم النواخذة صفوفه بصفقتين في آخر يوم من الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تم التعاقد مع المدافع عبدالرحمن علي ولاعب الارتكاز منصور البلوشي، وتعتبر الصفقتان مهمتين بالنسبة للفريق، خاصة في ظل تواجده في المركز 13 بنقطة وحيدة فقط من تعادل و3 خسائر.

وقام زوران مدرب الفريق بالإعداد الجيد للقاء العين المهم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي، وأكد منصور البلوشي جاهزيته لتمثيل النواخذة بعد انتقاله من اتحاد كلباء، وأعرب عن ثقته بتقديم أفضل مستوى له مع الفريق، وقال بأن التحدي مع النواخذة سيكون من أجل أن يحقق الفريق طموحاته هذا الموسم وفقاً لما خططت له إدارة النادي.