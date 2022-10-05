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الرياضي

«النواخذة» يدعم صفوفه بصفقتين قبل لقاء الزعيم

«النواخذة» يدعم صفوفه بصفقتين قبل لقاء الزعيم
6 أكتوبر 2022 01:05

فيصل النقبي (دبا)

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دعم النواخذة صفوفه بصفقتين في آخر يوم من الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تم التعاقد مع المدافع عبدالرحمن علي ولاعب الارتكاز منصور البلوشي، وتعتبر الصفقتان مهمتين بالنسبة للفريق، خاصة في ظل تواجده في المركز 13 بنقطة وحيدة فقط من تعادل و3 خسائر.
وقام زوران مدرب الفريق بالإعداد الجيد للقاء العين المهم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي، وأكد منصور البلوشي جاهزيته لتمثيل النواخذة بعد انتقاله من اتحاد كلباء، وأعرب عن ثقته بتقديم أفضل مستوى له مع الفريق، وقال بأن التحدي مع النواخذة سيكون من أجل أن يحقق الفريق طموحاته هذا الموسم وفقاً لما خططت له إدارة النادي.

النواخذة
الانتقالات الصيفية
الميركاتو الصيفي
عبدالرحمن علي
منصور البلوشي
العين
دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
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