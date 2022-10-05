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الرياضي

غنتوت يطلق حملة التوعية بـ«سرطان الثدي»

شعار المهرجان
6 أكتوبر 2022 01:01

غنتوت (الاتحاد)

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دشن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، حملة التوعية بأمراض سرطان الثدي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، والتي تتواكب مع حملات التوعية في الإمارات والعالم خلال الشهر الجاري، وتختتم المبادرة المجتمعية بإقامة مهرجان بينك بولو الرياضي في 5 نوفمبر المقبل.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالمرض والتعريف بعلاماته المبكرة، وتثقيف الجمهور بأهمية الكشف المبكر وطرق العلاج وأفضل أساليب الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز الوعي بسرطان الثدي والحد من انتشاره.
وبدأت الحملة بمحاضرات طبية بإشراف خبراء من مستشفى ريم أبوظبي، وأُقيمت مشاركة ثانية في ضيافة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بجانب محاضرة في متنزه الشريعة التابعة لبلدية الشهامة في أبوظبي، ويتضمن البرنامج محاضرة الثلاثاء المقبل بمجلس أبوظبي الرياضي، وأخرى يوم 18 أكتوبر في بنك أبوظبي الأول.
وثمّن خالد سعيد المرزوقي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الجهود التثقيفية التي تبذل والتي يحرص عليها النادي بتوجيهات من سمو رئيس النادي للتعريف بهذا المرض، والتي تستهدف كافة فئات المجتمع بهدف توعيتهم بمرض سرطان الثدي.

الإمارات
غنتوت
نادي غنتوت
سرطان الثدي
مكافحة سرطان الثدي
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