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7 إصابات تهدد أحلام البارسا

7 إصابات تهدد أحلام البارسا
5 أكتوبر 2022 23:00

برشلونة (أ ف ب)

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أكد نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه، لترتفع حصيلة غيابات الفريق الكتالوني إلى سبعة لاعبين قبل مباريات حاسمة.
وتعرض كريستنسن لإصابة في الكاحل، في المباراة التي خسرها برشلونة أمام إنتر الإيطالي صفر-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهناك شكوك حيال مشاركته في بعض المباريات، بينها الكلاسيكو ضد شريكه في الصدارة غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في 16 أكتوبر الحالي على ملعب «سانتياغو برنابيو» قي مدريد في المرحلة التاسعة من «لا ليجا».
وقال برشلونة في بيان «الفحوص التي أجريت يوم الأربعاء أكدت إصابة لاعب الفريق الأول أندرياس كريستنسن بالتواء في الكاحل الأيسر».
وأضاف أنه «ليس متاحاً للعب، وشفاؤه سيُحدد عودته».
ومن المقرر أن يشارك جيرارد بيكيه وإريك جارسيا في خط دفاع برشلونة، ضد سلتا فيجو يوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري، فيما يجد المدرب تشافي هرنانديز نفسه أمام معضلة إيجاد بدلاء بخلاف استخدام لاعبين من الفريق الرديف.
وكان النادي الكتالوني يعاني قبل مواجهة إنتر ميلان من غياب المدافعين الأروروجوياني رونالد أراوخو والفرنسي جول كونديه وهكتور بيليرين بسبب الإصابة.
وأكد برشلونة في بيان آخر أن كيسييه الذي دخل بديلاً أمام إنتر في سان سيرو، يعاني من شد عضلي في الفخذ.
ومع غياب الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي حالياً أيضاً بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة، يزداد الوضع سوءاً بالنسبة لبرشلونة وسط الملعب والهجوم.
ويزور إنتر ملعب «سبوتيفاي كامب نو» الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة، في مباراة حاسمة لآمال برشلونة في التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، قبل الكلاسيكو.

 

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