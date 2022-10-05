البايرن يستعيد سلاحه قبل قمة دورتموند

ميونيخ (د ب أ)

قال ليون جوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، إن على فريق بروسيا دورتموند، أن يتوقع أن يكون بايرن متحمساً، بعدما حقق الفريق فوزاً كاسحاً على فيكتوريا بلزن التشيكي 5 / صفر أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضاف لاعب الفريق البافاري: «لقد تلقينا انتقادات حادة خلال فترة رزنامة المباريات الدولية، لكننا تمكنا من استغلال الوقت بشكل جيد وركزنا على المباريات، وهدفنا هو أن نؤدي بشكل منتظم».

ولم يكن جوريتسكا، الذي اعتاد على مواجهات الديربي أمام دورتموند، حينما كان لاعباً في صفوف شالكه، اللاعب الوحيد الذي يتطلع لمباراة القمة في الدوري الألماني والتي تقام يوم السبت المقبل.

من جانبه قال السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق، بعدما سجل هدفاً في شباك فيكتوريا بلزن: «الجميع يريد لعب تلك المباراة، ونحن جميعاً نتطلع لها، ستكون مثيرة وصعبة بالطبع».

وأضاف: «لقد أظهرنا ردة فعل إيجابية بعد فترة رزنامة المباريات الدولية، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار على نفس المنوال حتى نهاية الموسم».

كان بايرن قد عانى من فترة غياب عن الفوز بالمباريات امتدت لأربع مباريات، قبل فترة رزنامة المباريات الدولية.

وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق: إن بايرن ميونيخ يمكنه السفر إلى دورتموند وهو مفعم بالثقة.

وأضاف: «الفوز على بلزن كان مهماً وضرورياً ومستحقاً للغاية، وكانت تلك المباراة التي أظهرت أننا نسير على الطريق الصحيح».

ويحمل بايرن ميونيخ الآن رقماً قياسياً في عدد المباريات من دون هزيمة في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد مباراة أمس، حيث لم يخسر الفريق في 31 مباراة محطماً الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد الإسباني في الفترة ما بين عامي 2012 و2017، وفاز الفريق البافاري في 28 مباراة من أصل 31 خاضها في دور المجموعات، وكانت آخر خسارة له في 27 سبتمبر عام 2017 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة صفر /3.

ويلتقي البايرن صاحب المركز الثالث، مع دورتموند صاحب المركز الرابع، يوم السبت المقبل، حيث يطارد كلاهما المتصدر يونيون برلين، وكان الفريق البافاري قد فاز في كل مبارياته أمام دورتموند منذ عام 2019