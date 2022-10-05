الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البايرن يستعيد سلاحه قبل قمة دورتموند

البايرن يستعيد سلاحه قبل قمة دورتموند
5 أكتوبر 2022 22:15

ميونيخ (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
ميسي يطارد أرقام «الأبطال» بـ «هدف خيالي»

قال ليون جوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، إن على فريق بروسيا دورتموند، أن يتوقع أن يكون بايرن متحمساً، بعدما حقق الفريق فوزاً كاسحاً على فيكتوريا بلزن التشيكي 5 / صفر أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأضاف لاعب الفريق البافاري: «لقد تلقينا انتقادات حادة خلال فترة رزنامة المباريات الدولية، لكننا تمكنا من استغلال الوقت بشكل جيد وركزنا على المباريات، وهدفنا هو أن نؤدي بشكل منتظم».
ولم يكن جوريتسكا، الذي اعتاد على مواجهات الديربي أمام دورتموند، حينما كان لاعباً في صفوف شالكه، اللاعب الوحيد الذي يتطلع لمباراة القمة في الدوري الألماني والتي تقام يوم السبت المقبل.
من جانبه قال السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق، بعدما سجل هدفاً في شباك فيكتوريا بلزن: «الجميع يريد لعب تلك المباراة، ونحن جميعاً نتطلع لها، ستكون مثيرة وصعبة بالطبع».
وأضاف: «لقد أظهرنا ردة فعل إيجابية بعد فترة رزنامة المباريات الدولية، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار على نفس المنوال حتى نهاية الموسم».
كان بايرن قد عانى من فترة غياب عن الفوز بالمباريات امتدت لأربع مباريات، قبل فترة رزنامة المباريات الدولية.
وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق: إن بايرن ميونيخ يمكنه السفر إلى دورتموند وهو مفعم بالثقة.
وأضاف: «الفوز على بلزن كان مهماً وضرورياً ومستحقاً للغاية، وكانت تلك المباراة التي أظهرت أننا نسير على الطريق الصحيح».
ويحمل بايرن ميونيخ الآن رقماً قياسياً في عدد المباريات من دون هزيمة في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد مباراة أمس، حيث لم يخسر الفريق في 31 مباراة محطماً الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد الإسباني في الفترة ما بين عامي 2012 و2017، وفاز الفريق البافاري في 28 مباراة من أصل 31 خاضها في دور المجموعات، وكانت آخر خسارة له في 27 سبتمبر عام 2017 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة صفر /3.
ويلتقي البايرن صاحب المركز الثالث، مع دورتموند صاحب المركز الرابع، يوم السبت المقبل، حيث يطارد كلاهما المتصدر يونيون برلين، وكان الفريق البافاري قد فاز في كل مبارياته أمام دورتموند منذ عام 2019

بايرن ميونيخ
جوليان ناجلسمان
بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
الرياضي
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
اليوم 16:00
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©