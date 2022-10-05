ألكاسير: أشعر بالسعادة والانسجام مع الشارقة



علي معالي (الشارقة)



أكد باكو ألكاسير مهاجم فريق الشارقة، أن مباراة الجزيرة لها أهمية خاصة، متفقاً في ذلك مع مدربه الروماني كوزمين، خاصة أن السباق على أشده بين الفريقين على قمة الدوري.

قال ألكاسير: «مهمتي مع الفريق هي تسجيل الأهداف، وبالتالي أبذل قصارى جهدي في التدريبات حتى أصل إلى ما أريده، وبالتأكيد نبحث عن الفوز في مباراة الجولة الخامسة أمام الجزيرة».

وأضاف: «حالة التركيز لدى جميع اللاعبين لابد أن تكون بنسبة 100%، طوال شوطي المباراة، وأحاول دائماً عندما لا أوفق في التسجيل أن أتحرك بطريقة تساعد زملائي على التسجيل، وهذه نقطة مهمة في عمل المهاجمين وهي التحرك من دون كرة».

أكد باكو أنه لم يرَ دفاعات المنافس ولم يركز في ذلك، وقال: «أحاول دائماً التركيز مع فريقي، ولم أشاهد دفاعات الجزيرة وطريقة لعبهم، ولكن علينا الاهتمام في المقام الأول بأنفسنا وكيفية تأدية مباراة مكتملة العناصر في أرض الملعب».

وأشار ألكاسير إلى حالة الانسجام الحالية مع زملائه قائلاً: «لابد من توجيه الشكر في هذا الأمر إلى الجهازين الفني والإداري، وكذلك اللاعبين للانسجام السريع مع الأجواء الحالية، وحتى الآن أشعر بسعادة كبيرة لوجودي في نادي الشارقة».

وكان باكون ألكاسير قد انطلق في أول 3 جولات بدوري أدنوك للمحترفين، مسجلاً 3 أهداف، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته الاحترافية التي كانت بصفوف أندية كبيرة سواء في برشلونة أو وفالنسيا وخيتافي وفياريال (اسبانيا) وبروسيا دورتموند الألماني.

واستطاع باكو أن يضع بصمته الإيجابية في انطلاقته الأولى مع الملك الشرقاوي، وأصبح معشوق الجماهير الشرقاوية لما يقدمه من متعة في الأداء وقيادته لهجوم الفريق بشكل متميز جعل الملك يتصدر قمة الدوري مع نهاية الجولة الرابعة.