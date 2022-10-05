الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ألكاسير: أشعر بالسعادة والانسجام مع الشارقة

ألكاسير: أشعر بالسعادة والانسجام مع الشارقة
5 أكتوبر 2022 21:00

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«النواخذة» يدعم صفوفه بصفقتين قبل لقاء الزعيم
العين نجم «دوري الجماهير» في «الرابعة»


أكد باكو ألكاسير مهاجم فريق الشارقة، أن مباراة الجزيرة لها أهمية خاصة، متفقاً في ذلك مع مدربه الروماني كوزمين، خاصة أن السباق على أشده بين الفريقين على قمة الدوري.
قال ألكاسير: «مهمتي مع الفريق هي تسجيل الأهداف، وبالتالي أبذل قصارى جهدي في التدريبات حتى أصل إلى ما أريده، وبالتأكيد نبحث عن الفوز في مباراة الجولة الخامسة أمام الجزيرة».
وأضاف: «حالة التركيز لدى جميع اللاعبين لابد أن تكون بنسبة 100%، طوال شوطي المباراة، وأحاول دائماً عندما لا أوفق في التسجيل أن أتحرك بطريقة تساعد زملائي على التسجيل، وهذه نقطة مهمة في عمل المهاجمين وهي التحرك من دون كرة».
أكد باكو أنه لم يرَ دفاعات المنافس ولم يركز في ذلك، وقال: «أحاول دائماً التركيز مع فريقي، ولم أشاهد دفاعات الجزيرة وطريقة لعبهم، ولكن علينا الاهتمام في المقام الأول بأنفسنا وكيفية تأدية مباراة مكتملة العناصر في أرض الملعب».
وأشار ألكاسير إلى حالة الانسجام الحالية مع زملائه قائلاً: «لابد من توجيه الشكر في هذا الأمر إلى الجهازين الفني والإداري، وكذلك اللاعبين للانسجام السريع مع الأجواء الحالية، وحتى الآن أشعر بسعادة كبيرة لوجودي في نادي الشارقة».
وكان باكون ألكاسير قد انطلق في أول 3 جولات بدوري أدنوك للمحترفين، مسجلاً 3 أهداف، وهو ما يحدث لأول مرة في مسيرته الاحترافية التي كانت بصفوف أندية كبيرة سواء في برشلونة أو وفالنسيا وخيتافي وفياريال (اسبانيا) وبروسيا دورتموند الألماني.
واستطاع باكو أن يضع بصمته الإيجابية في انطلاقته الأولى مع الملك الشرقاوي، وأصبح معشوق الجماهير الشرقاوية لما يقدمه من متعة في الأداء وقيادته لهجوم الفريق بشكل متميز جعل الملك يتصدر قمة الدوري مع نهاية الجولة الرابعة. 

فريق الشارقة
فريق الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
باكو الكاسير
آخر الأخبار
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
الرياضي
بلدية أبوظبي توفر منظومة من ملاعب متعددة الأغراض
اليوم 16:00
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة للأطفال بتايلاند
اليوم 15:53
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©