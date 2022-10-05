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الرياضي

5 ميداليات للإمارات في اليوم الأول لـ «عربية المضمار»

5 ميداليات للإمارات في اليوم الأول لـ «عربية المضمار»
5 أكتوبر 2022 20:48

محمد أبوإسماعيل (القاهرة)

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حصد نجوم منتخب الدراجات 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين و3 فضيات في اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار في القاهرة والتي تُقام حتى 9 أكتوبر الحالي في مضمار القاهرة الدولي، لينهي المنتخب الوطني اليوم الأول من البطولة متساويا في عدد الميداليات مع المنتخب المصري قبل استكمال باقي السباقات.
ونجحت صفية الصايغ في حصد أول ميدالية ذهبية للإمارات في سباق 500 متر، ونجح سيف معيوف، بطل طواف صلالة في حصد ذهبية سباق الاسكراتش رجال بعد تحدي قوي نجح فيه أيضاً أحمد المنصوري في حصد الميدالية الفضية، بينما تكفلت البطلة الصاعدة هدى حسين، من إحراز فضيتين في اليوم الأول شابات في سباقي الاسكراتش، و500 متر شابات.
وعبرت خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، عن سعادتها بالمستوى الرائع الذي قدمه المنتخب في اليوم الأول والتطور الكبير في مستوى الفتيات مما والمنافسة مع منتخبات عريقة في رياضة الدراجات، مثل مصر والجزائر والمغرب والسعودية، وتوقعت مزيد من الإنجازات والميداليات في باقي أيام البطولة.
شهد سباق الاسكراتش رجال منافسة قوية وكبيرة بين المنتخبات في السباق الذي شارك فيه 10 لاعبين من مصر والإمارات والجزائر والمغرب والسعودية والسودان وعمان، ونجح فيه سيف معيوف من القيام بهجوم من البداية ليفرق بدورة كاملة عن المتسابقين ويحافظ على هذا الفارق حتى آخر السباق الذي نجح فيه أحمد المنصوري من تحقيق الميدالية الفضية.

 

منتخب الدراجات
البطولة العربية للدراجات
اتحاد الدراجات
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