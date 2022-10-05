بعد غلق القيد.. 21 يوماً مهلة الأندية لـ«الدعم الحر»

معتز الشامي (دبي)

أغلق باب القيد الصيفي بمختلف الدوريات المحلية مساء أمس الأول، على 1274 معاملة قيد وتسجيل قامت بها الأندية، بدوري المحترفين، والدرجات التي تضم الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى دوري تحت 21 سنة، ودوري تحت 21 سنة للشباب.

وكشفت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن آخر حالة تم قيدها، تمت تحديداً في الرابعة و59 دقيقة و50 ثانية، ما يعني في آخر جزء من الثانية الأخيرة قبل إغلاق باب القيد.

وسيكون أمام أنديتنا حتى 20 أكتوبر الجاري، من أجل إبرام أي صفقات للانتقال الحر سواء للأجانب أو المواطنين أو المقيمين، حيث تضمن التعميم السنوي منح الأندية 21 يوماً من إغلاق باب قيد الأجانب، والمقرر لها 29 سبتمبر الماضي، من أجل إتمام صفقات الانتقال الحر خارج فترات القيد، وتستمر طيلة 21 يوماً من تاريخ 30 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر الجاري.

فيما كشفت المصادر بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عن قيد اللاعب المصري أحمد رفعت بصفوف نادي الوحدة بالفعل، ولا يعني عدم ظهور اسمه ضمن قائمة النادي بأن اللاعب لم يتم قيده أو تسجيله.

وكان الوحدة قد تعاقد مع أحمد رفعت من نادي فيوتشر المصري، ولكن خطوة وصوله للدوري الإماراتي تعطلت بسبب بعض الإجراءات الخاصة بتصاريح السفر للاعب.

من جانبه أكد يعقوب آل علي المتحدث الرسمي باسم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، على أن عمليات القيد والتسجيل تمت بصورة أكثر من احترافية من جانب جميع الأندية، مشيراً إلى أن إبرام عملية قيد في جزء من آخر ثانية قبل غلق باب التسجيل، يعتبر أمراً منتشراً في أغلب الدوريات، ولا يوجد مانع من تكراره في دورينا، مثلما حدث الموسمين الماضيين.

ولفت آل علي إلى أن الأندية كان لديها وضوح في كل ما يتعلق بعمليات القيد والتسجيل، بعد التعديلات التي دخلت على اللوائح والمواعيد والقوانين الخاصة بالتسجيل، حيث تقرر أن يتم غلق باب الانتقالات الدولية للاعبين، قبل 5 أيام تقريباً من غلق باب القيد لباقي الصفقات، بما يسمح للأندية بالتعاقد بشكل متكامل وإكمال أوراقها في القيد والتسجيل وغيره.

وعن مهلة التسجيل والقيد بالنسبة للأجانب أو المواطنين في صفقات الانتقال الحر التي ستكون متاحة لأنديتنا، قال: «المهلة ستكون حتى 20 أكتوبر، وتحديداً لمدة21 يوماً من موعد غلق القيد مساء يوم 29 سبتمبر الماضي، وبالتالي بدأت فعلياً فترة قيد اللاعبين خارج فترة التسجيل بالنسبة للأجانب من يوم 30 سبتمبر وحتى 20 أكتوبر، وعلى الأندية أن تسجل أي لاعب بصفة انتقال حر متى ما كان لديها المكان شاغراً في القائمة».

وفيما يتعلق برفع أسماء بعض اللاعبين الأجانب وعدم إنهاء العقود قال: «هذا إجراء قانوني، ويحق للنادي رفع اسم لاعب أجنبي أو مقيم، لكن التعاقد يبقى مستمراً ويلتزم النادي بدفع الرواتب، لحين بيع اللاعب أو إعارته خارج الدولة، إذا كانت هناك عروض تسمح بذلك، لكن الموقف القانوني للأندية صحيح بالتأكيد».