«الجولة 4» كابوس المدربين في «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

اكتفى البرتغالي كارلوس كارفالهال، مدرب الوحدة، وأول المقالين في «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي، بقضاء فترة 94 يوماً فقط في القيادة الفنية للعنابي، ما بين إعلان التعاقد معه مدرباً للفريق في مطلع يوليو الماضي، وصولاً إلى قرار الاستغناء عن خدماته يوم الاثنين الماضي.

ولم تشفع نتيجة الفوز الأول في الموسم للوحدة أمام مضيفه البطائح برباعية، في استمرار البرتغالي كارفالهال مع الفريق، والتي تزامنت مع نهاية مباريات «الجولة الرابعة» والتي باتت بمثابة «كابوس» يطارد مدربي دوري المحترفين في العقد الأخير.

وتزامنت الإقالة الأولى في دوري المحترفين خلال المواسم الـ 11 الماضية مع نهاية «الجولة الرابعة» في 4 مواسم، كأكثر الجولات التي وضعت حداً لمشوار المدربين الأجانب، وجاءت البداية مع البرازيلي مارسيلو مدرب دبا كأول إقالة في موسم 2012- 2013.

وتكرر السيناريو في الموسمين التاليين بإقالة الفرنسي لورينت بانيد من تدريب الوصل 2013- 2014، والكرواتي أنيل كارابيج من القيادة الفنية للظفرة موسم 2014- 2015، ليعقبه البرتغالي كارلوس كارفالهال من تدريب الوحدة بنهاية الجولة الرابعة أيضاً، ولكن في الموسم الحالي 2022- 2023.

وعادة ما تنصب الأندية «مقصلة المدربين» مبكراً في دوري المحترفين بالتزامن مع الجولات الأولى، وباستثناء موسمي 2016- 2017 و2021- 2022 اللذين انتظرت فيهما «الإقالة الأولى» حتى الجولتين «السابعة» و«السادسة»، شهدت الجولات الأربع الأولى إقالات مستمرة للمدربين على مدار 11 موسماً من 2012- 2013 وحتى 2022- 2023.

ويحمل تاريخ إقالات المدربين في دوري المحترفين الكثير من المفارقات، أبرزها إقالة التونسي مراد العقبي من تدريب اتحاد كلباء قبل أيام على انطلاقة موسم 2016- 2017، فيما جاءت أسرع الإقالات بنهاية الجولة الأولى فقط موسمي 2018- 2019، حينما أطاح «النمور» بالبرازيلي جورفان فييرا، وكرر الوصل السيناريو ذاته بإقالة الروماني لورينت ريجيكامب بعد الخسارة أمام بني ياس 1-4 في افتتاح موسم 2020- 2021.



إقالات المدربين بنهاية «الجولة الرابعة»

مارسيلو كايو «البرازيل»

الموسم: 2012- 2013

النادي: دبا

المباراة الأخيرة: دبا - العين/ 1-5 «الجولة الرابعة»

--------

لورينت بانيد «فرنسا»

الموسم: 2013- 2014

النادي: الوصل

المباراة الأخيرة: الوصل - الشباب/ 1-3 «الجولة الرابعة»

--------

أنيل كارابيج «كرواتيا»

الموسم: 2014- 2015

النادي: الظفرة

المباراة الأخيرة: الظفرة - الجزيرة/ 3-3 «الجولة الرابعة»

------

كارلوس كارفالهال «البرتغال»

الموسم: 2022- 2023

النادي: الوحدة

المباراة الأخيرة: البطائح - الوحدة/ 0-4 «الجولة الرابعة»