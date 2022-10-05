أوكرانيا تنضم إلى ملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة المونديال

نيون (أ ف ب)

دمجت إسبانيا والبرتغال في ترشيحهما المشترك لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، أوكرانيا بحسب ما أعلن رؤساء الاتحادات الثلاثة في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان "يهدف المشروع إلى أن يكون مصدر إلهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خلال إطلاق رسالة تضامن وأمل". تابع أن هذا الدمج "يحظى بدعم (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين" رئيس يويفا.

وبحسب الاتحاد البرتغالي للعبة، فإن ضم أوكرانيا "ستُناقش شروطه وتُحدّد في الوقت المناسب".

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس "المقر المؤسسي في مدريد، المقر الإداري في لشبونة. سينضم إلينا الآن الوفد الأوكراني... يجب أن نكون سعداء بهذا الخبر".

وكانت إيسابيل رودريجيز، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، قالت الثلاثاء إن "إدراج أوكرانيا في ملف الترشيح" لتنظيم مونديال 2030 "أمر محتمل"، مؤكدة أن الحكومة "ستدعم" هذا الاندماج "ربط الرياضة بالسلام هو دائماً خبر جيد".

كما أشارت صحيفة "ذي تايمز" الاثنين إلى منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقته على انضمام أوكرانيا إلى الملف.

وسبق لأوكرانيا التي تقاوم منذ فبراير غزو روسيا لأراضيها، أن نظمت بالتعاون مع بولندا نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2012، واستضافت أيضاً في عام 2018 نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف.

هذا وكان المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أكد في سبتمبر الماضي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك.

قال فوزي "مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيماً" لمثل هذه البطولة، مشيراً إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010، لكنها منيت بخيبة أمل كبيرة بخروجها خالية الوفاض وفشلها في الحصول على صوت واحد في منافسة المغرب وجنوب أفريقيا، التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والأخيرة حتى الآن في القارة السمراء وذلك بنيلها 14 صوتاً مقابل 10 أصوات للمملكة المغربية.

وفي أغسطس، أعلنت دول الأوروجواي والأرجنتين وتشيلي والباراجواي ترشيحها المشترك لتنظيم نسخة 2030، في الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.

وهي المرة الأولى يصل عدد الدول المرشحة لاستضافة مشتركة إلى أربع، علماً أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما تستضيف قطر نسخة 2022 بدءاً من نوفمبر.